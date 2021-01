16.01.2021 11:22 Uhr

Dr. Dre nach Gehirnaneurysma aus Krankenhaus entlassen

Dr. Dre wurde offenbar wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das Gehirnaneurysma hat er überstanden, doch die Ärzte betreuen ihn weiter.

Hip-Hop-Legende Dr. Dre (55, „The Chronic“) hat das Krankenhaus offenbar wieder verlassen. Der Musiker war am 5. Januar wegen eines Aneurysmas im Gehirn in eine Klinik in Los Angeles eingeliefert worden. Seither sorgten sich Fans und Familie um ihn. In der Nacht von Freitag auf Samstag gab sein langjähriger Weggefährte Ice-T (62, „Mind Over Matter“) über Twitter Entwarnung: „Ich habe gerade mit Dr. Dre facegetimed. Er ist gerade zu Hause angekommen. Sicher und er sieht gut aus.“

Update: Just FaceTimed with @drdre He just made it home. Safe and looking good. ??? — ICE T (@FINALLEVEL) January 15, 2021

Noch nicht ausgestanden

Zuvor hatte sich auch Dr. Dre selbst über Social Media aus dem Krankenhaus gemeldet: „Mir geht es gut und das medizinische Team kümmert sich wunderbar um mich“, ließ er seine Fans via Instagram vor etwas mehr als einer Woche wissen.

Das US-Portal „TMZ“ berichtet allerdings, dass Dr. Dre auch zu Hause rund um die Uhr medizinisch betreut werde. Seine Ärzte hätten seine Freunde und Familie wissen lassen, dass „ein schlechter Ausgang“ derzeit nicht zu befürchten sei.

