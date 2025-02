Stars Drake Bells Sohn war nach ‚Quiet On Set‘-Enthüllungen große Unterstützung

13.02.2025

Drake Bell gibt zu, dass ihm sein Sohn geholfen habe, seitdem er sich über den Missbrauch in seiner Kindheit geäußert hat.

Der 38-jährige Schauspieler, der einen vierjährigen Sohn mit seiner Ex-Frau Janet Von Schmeling hat, enthüllte in der Dokumentarserie ‚Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV‘ aus dem letzten Jahr, dass er von dem Dialekt-Coach Brian Peck während seiner Zeit bei Nickelodeon zwischen 1999 und 2000 sexuell missbraucht wurde.

Auf die Frage, wer sein größtes Unterstützungssystem seit der Ausstrahlung der Doku vor fast einem Jahr sei, sagte Drake gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe meinen Sohn. Er liebt mich einfach, weil ich ich bin. Ich liebe es, es ist einfach erstaunlich.“ Der ehemalige ‚Drake and Josh‘-Schauspieler gab auch zu, dass es sich, seitdem er über den erlittenen Missbrauch gesprochen hat, so anfühle, als sei eine „Last“ von ihm abgefallen. Er erklärte: „Es gab dieses Gefühl, dass mir eine Last abgenommen wurde, und dass ich leichter war. Das war sehr unerwartet. Die Leute kommen jetzt nicht nur für Fotos, sie sprechen und teilen ihre Geschichten und erzählen, wie meine Geschichte sie beeinflusst hat.“

Drake erklärte, dass sein Sohn zwar noch zu jung sei, um ihn in ‚Drake and Josh‘ zu sehen, aber er trotzdem andere Projekte, wie die ‚Fairly Odd Parents‘-Live-Action-Filme, gesehen habe. Als er aber den Film ‚Fairly Odd Christmas‘ von 2012 schaute, war sein Sohn verwirrt, als der Weihnachtsmann (Donavon Stinson) den Schauspieler immer mit dem Namen seiner Figur, Timmy, ansprach. Er lachte: „Mein Sohn sagte: ‚Warum nennen sie dich immer Timmy? Du bist Dada!‘ Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so niedlich!“