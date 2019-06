Drake: Darum zahlte er Schweigegeld an Model

Freitag, 21. Juni 2019 13:08 Uhr

Fast zwei Jahre lang stand der Verwurf im Raum: Instagram-Model Laquana Morris hatte Rapper Drake (32) vorgeworfen er habe sie nach einem Konzert in Manchester vergewaltigt. Nun kam heraus, dass der „Find your Love“-Rapper offenbar eine außergerichtlichen Einigung mit der ehemaligen Stripperin erzielen konnte.

So soll laut dem Nachrichtenportal „TheBlast.com“ das Model 350.000 US-Dollar (310 000 Euro) erhalten haben, um die Vorwürfe gegen ihn fallen zu lassen. Sie hatte behauptet Drake habe sie im Februar 2017 nach seinem Konzert in einem Hotelzimmer zum Oralsex gezwungen. Allerdings sollen die ermittelnden Behörden einige Ungereimtheiten in der Version der Frau festgestellt haben, wie die „Daily Mail“ berichtet. So sollen die Behörden laut einem Insider zum Ergebnis gekommen sein, dass die Geschichte kurzerhand „einfach nicht wahr“ sei. Zu gut Deutsch: Erlogen.

Steht neuer Ärger an?

Die dralle Schönheit hatte im Zuge dessen sogar behauptet, schwanger von Drake zu sein, was sich laut „Complex.de“ ebenfalls als unwahr herausstellte. Das war unter anderen auch der Grund, warum der kanadische Sänger und Rapper das Model wegen Erpressung, Betrug, emotionaler Qual, Prozessmissbrauch und Verleumdung verklagte. Vor Gericht hatte der Weltstar eingeräumt mit der Frau geschlafen zu haben – allerdings einvernehmlich. Von Missbrauch könne keine Rede sein.

Jetzt steht allerdings neuer Ärger an. Da Laquana Morris Einzelheiten der Einigung enthüllte hat, schätzen Experten, dass sie das teuer zu stehen kommen könnte. Der Grund: Sie könnte damit gegen mögliche Verschwiegenheitsvereinbarungen verstoßen haben, die in diesen Einigungen üblich sind.