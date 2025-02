Musik Drake: Er ist Headliner beim kompletten Wireless Festival

Drake - State Farm Arena December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 18:00 Uhr

Drake wird alle drei Nächte des ‚Wireless Festivals‘ headlinen.

Der fünfmalige Grammy-Gewinner wird von Freitag (11. Juli) bis Sonntag (13. Juli) im Londoner Finsbury Park mit drei unterschiedlichen Setlisten auftreten. Der ‚One Dance‘-Hitmacher wird jede Nacht auf der Hauptbühne stehen, während das Festival sein 20-jähriges Jubiläum feiert und Drake zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder im Vereinigten Königreich auftritt.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Es hat Monate gedauert und anfangs dachte niemand, dass sie es schaffen würden, aber Drake hat nun unterschrieben und wird an allen drei Tagen von Wireless auftreten. Die Verantwortlichen sind natürlich überglücklich und erwarten, dass die Tickets in Rekordzeit ausverkauft sein werden.“

Die genauen Setlisten müssen noch ausgearbeitet werden, aber eine Idee, die im Gespräch sein soll, ist, dass Drake einige seiner Alben zum ersten Mal in voller Länge aufführen wird. Laut dem Event-Poster wird Drake am Freitag außerdem zusammen mit PartyNextDoor – dessen bürgerlicher Name Jahron Brathwaite ist und der gemeinsam mit Drake das 21-Track-Album ‚$ome $exy $ongs 4 U‘ aufgenommen hat – auftreten. Am Samstag werden Drake und The Mandem auf der Bühne stehen und am Sonntag werden Burna Boy und Dancehall-DJ Vybz Kartel den Rap-Star begleiten und das Spektakel abschließen, das zwei Jahrzehnten Wireless markiert.