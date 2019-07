Drake: Fans zurecht stinksauer!

Über 150 Millionen Dollar soll Rapper Drake (32) schwer sein. Umso regen sich seine Fans über die horrenden Preise zu seinem jährlichen OVO-Fest in Toronto auf!

Seit 2010 veranstaltet Drake jeden Sommer ein mehrtägiges Festival: das OVO-Fest. Bei dem Event in seiner Heimatstadt Toronto treten vor allem Künstler auf, die bei seinem Label OVO Sound unter Vertrag stehen – und selbstverständlich der „One Dance“-Star selbst. Für viele seiner Fans ist das OVO-Fest jedes Jahr ein Muss.

Für etliche wird der Besuch diesen Sommer allerdings ins Wasser fallen. Denn der reiche Rapper verlangt eine schlichtweg unverschämte Summe für die Tickets.

Quelle: instagram.com

Als die Tickets vor wenigen Tagen endlich in den Verkauf gingen, drückte sicher so mancher Fans mehrmals den Refresh-Button bei TicketMaster und Co, weil er dachte, dass ein Fehler vorliegen muss. Drake verlangt für die billigsten Tickets 800 kanadische Dollar, das entspricht circa 550 Euro! Die guten Plätze direkt vor der Bühne kosten 1700 Euro. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um den Preis für alle vier Tage, sondern nur für einen der zwei Konzerttage.

Die Fans sind milde überrascht über die unverschämten Preise und fragen sich, ob Drake vielleicht noch ein Ass im Ärmel hat, das 550 Euro für das billigste Ticket am hintersten Ende der Halle rechtfertigen könnte. Beispielsweise ein Gastauftritt von Michael Jackson?!

Ein User auf Twitter fragt ganz offen, wie gierig nach Geld ein Mensch sein kann. Denn die Budweiser Stage, die Location des OVO-Fests, hat Kapazitäten für insgesamt 24 000 Besucher. Sollten für beide Tage alle Tickets verkauft werden, wovon trotz der Preise auszugehen ist, würde Drake allein mit dem Ticketverkauf in etwa 13 Millionen Euro verdienen.

#Drake tickets for #ovofest:

Lawn = $500

Everywhere else= $1000

The Budweiser stage holds 16,000 people and 7,000 on the lawn.

Lawn = 7,000 x $500 = $3,500,000

Everywhere else = 16,000 x $1,000 = $16,000,000

How much money does one guy need…

— Lloyd Gebbie (@lloydgebbie) July 12, 2019