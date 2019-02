Drake: Großzügiges Trinkgeld für McDonalds-Mitarbeiter

Freitag, 1. Februar 2019 14:29 Uhr

Dass Rapper Drake (32) ein großes Herz für die hartarbeitende Bevölkerung hat, hat er bereits mehr als eindrucksvoll in seinem Video zu „God’s Plan“ gezeigt. Darin verteilte er sein „eigentliches Videobudget“ von 996.631,90 US-Dollar an bedürftige Personen und Institutionen in Not. Nun zeigte sich der Rapper im echten Leben großzügig.

Nun hat der Robin Hood der HipHop-Industrie wieder zugeschlagen: Diesmal soll er nach einem nächtlichen Besuch in einer McDonalds-Filiale von Los Angeles zwei Mitarbeiterinnen ein sehr großzügiges Trinkgeld von knackigen 100 US-Dollarn gegeben haben.

Quelle: instagram.com

So soll Drake, dessen Reinvermögen vom Finanzmagazin Forbes auf 120 Millionen Euro geschätzt wird, gemeinsam mit einem Bodyguard mehrere Menüs bestellt haben und ausgesprochen freundlich zum Personal gewesen sein. Obendrauf sollen die beiden Mitarbeiterinnen das großzügige Trinkgeld erhalten haben. Ob PR-Stunt oder nicht: Daumen nach oben für so viel Freundlichkeit.