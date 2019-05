Drake prahlt mit (s)einem Luxus-Jet

Mittwoch, 15. Mai 2019 19:57 Uhr

Einmal bitte um die Welt! Für Popstar Drake (32) kein Problem, denn durch seine Zusammenarbeit mit der kanadischen Fluggesellschaft “Cargojet” bekam er seinen eigenen Privatjet im Wert von knackigen 75 Millionen Euro gestellt.

Bei Instagram zeigte der „One Dance“-Rapper jetzt ein Video, indem er seine Boeing 767-300F zum ersten Mal präsentiert. In der Maschine ist Platz für 32 Personen und zusätzlich beinhaltet sie noch zwei Schlafzimmer. Im Innenraum der Maschine erinnert alles mehr an ein Wohnzimmer mit luxuriöser Ausstattung, anstatt an die typischen Sitzreihen.

Drake ist nicht billig zu haben

Der Präsident und CEO von Cargojet meldete sich auch schon zu Wort und erklärte: “Wir freuen uns sehr, mit Drake als unserem neuen Botschafter zusammenarbeiten und ihn bei seinen logistischen Bedürfnissen und Anforderungen unterstützen zu können. Wir haben eine langjährige Beziehung zu Drake, diese Partnerschaft ist zwischen beiden Parteien organisch herangewachsen. Cargojet und Drake sind beide große kanadische Erfolge, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”

Da fliegen sie also dahin, die Millionen für Drake’s „eigenen“ Silbervogel. Der kanadische Rapper ist allerdings für seine lukrativen Kooperationen bekannt. Denn wer Drake engagieren will, sollte viel Zaster auf dem Konto haben.

Für einen Auftritt bei einer Bar Mizwa 2016 mussten die Veranstalter tief in die Tasche greifen und beispielsweise knackige 320.000 Dollar für fünf Songs bezahlen.