Drake: Rihanna ist ihm noch immer wichtig

Sicherzustellen, dass er Rihanna durch die Kollaboration mit ihrem Ex-Freund Chris Brown nicht verletzte, war Rapper Drake äußerst wichtig.

Von 2009 bis 2016 war der 33-jährige mit der R&B-Sängerin zusammen und auch heute ist die barbadische Schönheit ihm noch wichtig.

Quelle: instagram.com

Rihanna ist Teil seiner Familie

Er zögerte deshalb vorerst, bevor er zustimmte, mit dem 30-jährigen für den Track ‚No Guidance‘ zusammenzuarbeiten, nachdem dieser die 31-jährige im Februar 2009 zusammengeschlagen hatte. „Diese Person, die zwischen uns stand, ist momentan kein Teil mehr in unseren Leben.

Ich empfinde nur Liebe und Respekt für sie. Für mich gehört sie zur Familie“, stellt der US-Rapper klar. „Ich hatte tatsächlich einen Moment des Zögerns, weil ich nicht wollte, dass sie das Gefühl hat, nicht respektiert zu werden, indem ich mich mit ihm zusammen tue”, so der ‚God’s Plan‘-Interpret.

Doch der ‚Look at me now‘-Sänger und die Sängerin sind nicht die einzigen, Musikerkollegen, mit denen der ‚One Dance‘-Musiker eine bewegte Vergangenheit hat. Im Interview mit dem Blog-‚Rap Radar‘ sprach der Musik-Star außerdem über seine Fehde mit usha T, die von Musikproduzent Kanye West gefördert worden sei, nachdem dieser den ‚Mercy‘-Interpreten 2011 bei seinem Plattenlabel unter Vertrag nahm.

Trotzdem Lieblingskünstler

„Ich bin mir sicher, dass er bewusst einen Typen rekrutierte, der mich ebenfalls nicht leiden konnte, egal was er in Interviews sagt. Das weiß ich… Da ist etwas, das ihn zutiefst beunruhigt und nun ja, ich kann es nicht richten für ihn. Es ist einfach, was es ist“, so der 33-Jährige unversöhnlich.

Dies ändere trotzdem nichts daran, dass der Ehemann von Kim Kardashian sein „Lieblingskünstler“ sei und er seine Musik zutiefst bewundere. „Das ist einfach eine Tatsache. Ich habe kein Problem, das zu sagen“, so Drake abschließend.