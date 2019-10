Drake: Was für ein pompöser Empfang für den Sohn!

Drake hat offenbar alle Register gezogen, als es darum ging, seinen Sohn Adonis an seinem zweiten Geburtstag eine gebührende Party zu schmeißen.

Der 32-jährige Sänger und Rapper gab jetzt einen seltenen Einblick in sein Leben via sozialer Medien, als er ein Foto aus seiner Villa in Toronto zeigte. Darauf zu sehen: Pompöses Interieur und eine Menge goldener Luftballons, auf denen der Name seines Jungen steht.

„Happy Birthday King“, beschriftete Drake das Foto, auf dem auch eine Figur aus der Sesamstraße zu sehen ist. Die Geburtstagsdekorationen wurde rund um die Tür geschmückt, die in das Klavierzimmer des Superstars führt.

Quelle: instagram.com

Stillfoto zum Geburtstag

Sophie Brussaux, die Mutter von Drakes Sohn, hat heute anlässlich des Geburtstages ein Foto auf Instagram geteilt, auf dem sie den Kleinen stillt. In einer Story zeigte sie sich außerdem während sie noch schwanger war. Dazu schrieb sie damals: „Nur noch eine Handvoll Wochen, über 200 Pfund. Sieht so aus, als würde ich Zwillinge tragen, aber ich schwöre, es ist nicht so“.

Die beiden veröffentlichen eher selten Neuigkeiten über ihren gemeinsamen Sohn. Bisher wurden keine Fotos von Adonis öffentlich geteilt.