05.01.2021 20:15 Uhr

Drama im Hause Kardashian: Kims Familie fordert Scheidung

Die Spekulationen rund um die Ehe von Kim Kardashian und Rapper Kanye West nehmen nicht ab. Immer wieder werden Gerüchte über eine mögliche Trennung laut. Die Familie der Reality-Queen soll jetzt eine Entscheidung getroffen haben...

Die Liebe von Kim Kardashian und Kanye West begann wie im Märchen: 2002 lernen die beiden sich kennen. Trotz damals anderer Partner, finden der Musiker und die Reality-Darstellerin später zueinander. 2014 heiraten sie in Florenz. Die vier gemeinsamen Kinder sollen ihre Liebe krönen. Doch hinter den Kulissen scheint es nicht ganz so märchenhaft zuzugehen: Psychische Probleme des Rappers führen immer wieder zu handfesten Streitigkeiten. Sogar von Ehekrise ist die Rede. Während Kim an der Beziehung festhalten will, hat ihre Familie scheinbar ganz andere Pläne.

Scheidung soll Hin und Her beenden

Immer wieder gab es Gerüchte über eine Trennung. Kanye selbst befeuerte diese öffentlich auf Twitter mit diffusen Postings. Ein wildes Hin und Her! Kims Familie scheint jetzt genug von dem Drama zu haben, denn wie ein Insider wissen will, fordert der Kardashian-Clan die Scheidung!

Gefahr für die Familie?

Vor allem Kims Schwestern Khloé und Kourtney sollen in großer Sorge um die 40-Jährige sein. Schenkt man dem Insider Glauben, so sehen die beiden in dem Rapper eine Gefahr für Kim und ihre vier Kinder. Der Grund? Kanye West leidet unter einer psychischen Krankheit, die starke Stimmungsschwankungen hervorruft. Bereits in der Vergangenheit sorgte der 43-Jährige damit für Verwirrung. So twitterte er unter anderem, dass Kim versuche, ihn einsperren zu lassen oder dass er längst die Scheidung plane. Wenig später waren die Posts verschwunden.

Kanye West leidet unter bipolarer Störung

Kanye West selbst sprach bereits öfter in Interviews über seine bipolare Störung. Nur kurz darauf gab er jedoch immer wieder an, dass es sich dabei um eine „Fehldiagnose“ handeln würde. „Er ist ein brillanter, aber komplizierter Mensch, der neben dem Druck, Künstler und Schwarzer zu sein, den schmerzhaften Verlust seiner Mutter erlebt hat und mit dem Druck und der Isolation umgehen muss, die seine bipolare Störung verstärkt.“, erklärt Kim den Zustand ihres Mannes vergangenes Jahr auf Instagram.

Galerie

Kim und Kanye: Längst getrennte Leben

Im Bekanntenkreis der Reality-Queen ist man sich jedoch sicher: Eine Scheidung von Kanye kommt für Kim trotz der psychischen Probleme nicht in Frage. Angeblich führen die beiden jedoch getrennte Leben. So sind die beiden zwar noch ein Paar, konzentrieren sich aber jeweils auf ihren eignen Werdegang. Viele Berührungspunkte gibt es dabei nicht. Kim selbst scheint mit diesem Lebensentwurf glücklich zu sein und das ist hierbei wohl die Hauptsache. (AB)