Ableger der Promi-Ausgabe Drama vorprogrammiert: Alle Fakten zum „Sommerhaus der Normalos“

Vanessa und Richard (l.) sowie Sophie und Hendrik wollen das "Sommerhaus" aufmischen. (jom/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 15:15 Uhr

"Das Sommerhaus der Normalos" feiert Premiere. Die erste Staffel des "Sommerhaus der Stars"-Ablegers verspricht ebenso viel Drama wie das Original.

Auf Reality-TV-Legenden folgen nun die "Normalos": Am 24. Februar geht das Spin-off "Das Sommerhaus der Normalos" auf RTL+ an den Start. Statt den Promis werden im Ableger in der Öffentlichkeit noch unbekannte Pärchen in die WG nach Bocholt-Barlo ziehen.

Das Konzept

Acht Paare kämpfen um den ersten Normalo-Sieg im "Sommerhaus". Es winkt ein Preisgeld von immerhin 25.000 Euro. Auf dem Weg zum Gewinn warten wie gewohnt Spiele und Nominierungen. In einem ersten Clip wird deutlich, dass beliebte "Sommerhaus der Stars"-Spiele auch auf die Pärchen ohne VIP-Status warten. So müssen sie gemeinsam Fahrrad fahren, Einparken, Würfel transportieren, in luftigen Höhen balancieren, böse Leckereien zu sich nehmen oder auf einer rotierenden Plattform ein leeres Regal korrekt einräumen. Dabei kommt es während der Challenges wie bei den Promis zu hitzigen Diskussionen und Streitereien zwischen den Paaren. Im Haus folgen Tränenausbrüche und gegenseitige Vorwürfe.

Zudem wird es auch unter den Kandidatinnen und Kandidaten explosiv. Kommentare wie "Was denkt sie, wer sie ist", "Halt's Maul Junge", "Wenn man das nicht verkraften kann, dann ist man hier im 'Sommerhaus' auch falsch" oder "Ich will raus aus diesem Irrenhaus, weg von diesen ekelhaften Menschen" lassen auf gelungene Reality-TV-Unterhaltung hoffen. Acht Folgen sind angekündigt, wöchentlich wird eine neue Episode beim Streamingdienst verfügbar sein.

Die Pärchen

Ins "Häuschen Elend" ziehen unter anderem Luftsicherheitsassistent Marcel (24) und Zugbegleiterin Lisa Sophie (23) aus Frankfurt am Main, die seit zweieinhalb Jahren ein Paar sind. Laut RTL spielt Eifersucht eine große Rolle in ihrer Beziehung, ebenso wie Marcels hitzige Emotionen.

Klempner Hendrik (28) und Freundin Sophie (22), die als Medizinische Fachangestellte arbeitet, kommen aus der Nähe von Hannover. Sie sind ebenfalls seit zweieinhalb Jahren liiert und sind trotz Hendriks Eifersucht und aufbrausenden Art ein starkes Team. Das Unternehmer-Pärchen Marc (36) und Anna-Lucia (27) sind seit 2019 zusammen, kennen sich aber schon seit über neun Jahren. Für ihre Community-Plattform pendeln sie zwischen Dubai und Wuppertal. Sie beschreiben sich selbst als willensstark und wenig kritikfähig.

Büromanager Sebi (30) und Partnerin Viki (26), Studentin der Wirtschaftspsychologie, aus Osnabrück wollen sich ebenfalls den Sieg holen. Ein Paar sind sie seit März 2022, ihre Beziehung ist von Eifersucht und impulsiven Auseinandersetzungen geprägt. Der ehrgeizige Buchalter Maki (31) wird mit IT-Einkäuferin Michelle (28) ins "Sommerhaus" ziehen. Das Pärchen aus Essen ist seit vier Jahren liiert, Michelle würde sich über einen baldigen Antrag freuen.

Richard (29) und Vanessa (28) aus Neuenstadt am Kocher sind seit sechs Jahren ein Paar. Der Filialleiter ist aufgrund der Kontaktfreudigkeit der Sozialversicherungsangestellten manchmal eifersüchtig. Sascha (36), Fachspezialist für Datenloggermanagement, und Marketingleiterin Sandra (34) haben im August 2022 geheiratet. Das Paar aus Isernhagen beschreibt sich als "spontan, polarisierend und attraktiv". Bundesbankangestellter Manfred (60) bildet mit Ehefrau Andrea (61), die als Bankkauffrau arbeitet, das älteste Pärchen der Staffel. Sie haben 2018 geheiratet und wohnen in Bremerhaven.