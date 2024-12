Tommy Shelby kehrt zurück Dreharbeiten zu „Peaky Blinders“-Film: Cillian Murphy mit fieser Narbe

Cillian Murphy am Set des neuen "Peaky Blinders"-Films. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 15:50 Uhr

"Peaky Blinders" kommt zurück! Die Dreharbeiten zum Film haben bereits begonnen und nun gibt es erste Bilder, die Hauptdarsteller Cillian Murphy mit einer tiefen Narbe im Gesicht am Set zeigen.

Fans der Serie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" warten bereits sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der Geschichte rund um den Gangsterboss Tommy Shelby – und müssen sich möglicherweise nicht mehr allzu lange gedulden. Die Dreharbeiten zum Film mit dem Titel "The Immortal Man" haben nun im Norden von Wales begonnen und es gibt erste Fotos von Hauptdarsteller Cillian Murphy (48), der in seine berühmte Rolle zurückkehrt.

Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs in Birmingham, am Sonntag begannen die Dreharbeiten am Pontcysyllte-Aquädukt bei Wrexham. Auf mehreren Bildern ist Oscarpreisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer"), bekleidet mit seiner unverkennbaren Schiebermütze, an Bord eines Kanalboots mit der Aufschrift "W.G.E. Wyrley & Essington" entlang des Aquädukts zu sehen, zudem hoch zu Ross und mit einer tiefen Narbe im Gesicht.

Auch diese altbekannten "Peaky Blinders"-Stars kehren zurück

Neben Cillian Murphy schlüpfen in "Peaky Blinder: The Immortal Man" die bereits aus der Serie bekannten Darsteller Stephen Graham (51), Sophie Rundle (36) und Ned Dennehy (58) erneut in ihre Rollen, während Rebecca Ferguson (41), Tim Roth (63), Jay Lycurgo (26) und Barry Keoghan (32) neu zur Besetzung dazustoßen. Welche Rolle sie spielen werden, ist noch nicht bekannt.

Der Film stammt erneut aus der Feder von Drehbuchautor Steven Knight (65) und wird von Regisseur Tom Harper (44) inszeniert. Ein Erscheinungsdatum steht noch nicht fest, der Film soll beim Streamingdienst Netflix erscheinen.

Im Mittelpunkt von "Peaky Blinders" stehen die Shelby-Brüder, die in Staffel eins und nach ihrem Kampf im Ersten Weltkrieg in die Slums von Birmingham zurückgekehrt waren. Als Gründer einer gnadenlosen Gang verschaffen sie ihrer Familie durch Pferderennen, illegalen Wetten und intensiven Schwarzmarkthandel Reichtum und Ansehen. Die Serie, die von 2013 bis 2022 von der BBC ausgestrahlt wurde, wurde unter anderem 2018 mit dem BAFTA-Award ausgezeichnet.