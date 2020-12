03.12.2020 16:11 Uhr

Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Das Boot“ gestartet

Die Arbeiten an der dritten Staffel des Sky Originals "Das Boot" sind in Prag gestartet. Dabei sind auch neue Darsteller.

Die Arbeit an der dritten Staffel des Sky Originals „Das Boot“ hat Fahrt aufgenommen. Der Dreh hat laut einer aktuellen Pressemitteilung kürzlich in Prag begonnen. Auch in Malta soll gefilmt werden; geplant ist eine Drehzeit von 104 Tagen. Staffel drei soll insgesamt zehn Episoden umfassen. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist bisher nicht bekannt.

Neben bereits bekannten Gesichtern wie denen von Tom Wlaschiha (47), Franz Dinda (37), Rick Okon (31) und Robert Stadlober (38) werden unter anderem auch Ray Stevenson (36), Anna Schudt (46) und Fritzi Haberlandt (45) an den neuen Folgen mitwirken. Bei den ersten fünf Episoden führt Hans Steinbichler (54) Regie, bei den restlichen Dennis Gansel (47).

Darum geht es in der dritten Staffel

Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird. Sie gerät in die Atlantikschlacht und wird von einem Commander der Royal Navy gejagt. Im neutralen Lissabon deckt Hagen Forster (Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Dabei trifft er auf eine schattenhafte Gestalt, welche in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges ändern könnte

