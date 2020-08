10.08.2020 14:55 Uhr

Drei-Generationen-Foto: Gwyneth Paltrow posiert mit Mutter und Tochter

Gwyneth Paltrow bekommt prominente Unterstützung für ihre neue Modekollektion - von ihrer Mutter Blythe Danner und Tochter Apple Martin.

Drei Generationen vereint: Gwyneth Paltrow (47, „Shakespeare in Love“) hat ein besonderes Foto auf Instagram geteilt. Darauf präsentiert sie sich mit ihrer Mutter Blythe Danner (77, „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“) und Tochter Apple Martin (16). Die drei Frauen tragen Sommerkleider und Paltrow kommentiert das Bild mit den farblich passenden Herz-Emojis.

Knallfarbe und Punkte

Während Paltrow einen Polka-Dot-Zweiteiler in Schwarz-Weiß präsentiert, trägt ihre Mutter ein knallpinkes Kleid. Apple Martin ist wiederum in ein weißes Kleid mit schwarzen Punkten geschlüpft. Sie umarmt ihre Oma ganz liebevoll. Die Kleider stammen aus der neuen Fashion-Kollektion von G. Label, das zu Paltrows Unternehmen Goop gehört.

Quelle: instagram.com

Erst kürzlich setzten sich die drei Familienmitglieder an einen Tisch und sprachen ausführlich über Dinge wie Schönheit, Altern und Selbstbewusstsein. Auf die Frage von Apple, in welchem Alter sie sich am schönsten gefühlt habe, antwortete Paltrow, dass es ihre späten Dreißiger gewesen wären.

(dms/spot)