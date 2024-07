Styling-Inspiration für die Garderobe Drei Kleider-Trends für einen stylischen Sommer 2024

Jennifer Aniston im Slipdress, Zendaya im Fransenkleid und Kelly Rutherford im Porzellan Dress: Diese Kleidertrends bestimmen die Sommermode 2024. (the/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 20:15 Uhr

Elegantes Slip Dress, dynamisches Fringed Dress oder edles Porcelain Dress: Das sind die angesagtesten Kleider-Trends für den Sommer 2024. So stylt man die drei Trends passend zu verschiedenen Anlässen.

Luftige Kleider sind in den warmen Monaten des Jahres nicht aus dem Kleiderschrank wegzudenken: Der Sommer 2024 bringt frische und aufregende Trends für stilbewusste Frauen mit sich. Die folgenden drei Kleider-Trends sind für verschiedene Anlässe bestens geeignet und heben die Sommergarderobe auf ein neues Fashion-Level.

Kleider-Trend Nummer eins: Slip Dress aus Satin

Slip Dresses aus Satin sind das Must-have für den Sommer 2024. Diese Kleider aus leicht schimmernden, zarten Stoffen wie Satin oder Seide umhüllen den Körper sanft und bieten durch Material und Schnitt eine angenehme Mischung aus Eleganz und Komfort. Der schlichte Schnitt lässt viel Raum für individuelle Stylings. Tagsüber ist ein Slip Dress beispielsweise kombiniert mit einem weißen T-Shirt und Sneakern ein lässiger Alltagsbegleiter. Abends verwandelt sich das Kleid mit einem Oversize-Blazer und filigranem Statement-Schmuck in ein elegantes Outfit für Dinner-Dates oder Cocktailpartys.

Styling-Tipp: Für ein sommerliches Abendessen im Urlaub oder den Besuch einer schicken Gartenparty das Slip Dress am besten mit zarten Sandaletten und einer kleinen Clutch kombinieren. Minimalistischer Schmuck, wie filigrane Ketten oder dezente Ohrringe, unterstreicht die edle Wirkung des Looks.

Kleider-Trend Nummer zwei: Fransen-Kleider

Die Rückkehr der Fransen bringt Bewegung und Spaß in die sommerliche Garderobe. Inspiriert von der "Horse Girl Ästhetik" sind Fransen-Kleider ideal für Frauen, die gerne mit dynamischen und auffälligen Elementen spielen. Bei jedem Schritt schwingen die Fransen mit und verleihen dem Look eine einzigartige Lebendigkeit. Ob als Minikleid oder in der Maxivariante, Fransen sind ein echter Hingucker.

Styling-Tipp: Für Festivals, Sommerfeste oder einen ausgelassenen Abend mit Freunden das Fransen-Kleid am besten mit Cowboy-Boots und einem breiten Gürtel kombinieren, um den Wild-West-Look zu vervollständigen. Accessoires wie ein Hut oder eine schlichte Tasche runden das Outfit ab.

Kleider-Trend Nummer drei: Porzellan-Kleider

Porzellan-Kleider mit blau-weißen Prints erinnern an zart bemaltes Geschirr und verleihen der Trägerin eine elegante, klassische Ausstrahlung. Diese Kleider sind meist in A-Linie geschnitten und schmücken sich mit floralen Ornamenten. Sie sind für verschiedene Anlässe vielseitig einsetzbar und wirken sowohl in der Stadt bei einem Bummel durch die Geschäfte als auch im Urlaub an der italienischen Küste nicht fehl am Platz.

Styling-Tipp: Bei einem Picknick im Park oder einem Abend in der Strandbar das Porzellan-Kleid am besten mit weißen Espadrilles und einer Strohtasche kombinieren für einen entspannten Sommer-Look. Goldene Accessoires wie eine zarte Kette, kleine Creolen oder ein Armreif am Handgelenk unterstreichen die elegante Note des Outfits.