04.12.2020 13:01 Uhr

Drei kreative DIY-Geschenkideen für den Nikolaustag

Kleine Überraschungen dürfen am Nikolaustag nicht fehlen. Damit der Stiefel am 6. Dezember gut gefüllt ist, gibt es hier kreative Geschenkideen zum Selbermachen.

Der Nikolaustag steht in wenigen Tagen vor der Tür. Kleine Präsente bereiten am 6. Dezember viel Freude – vor allem, wenn sie selbst gemacht sind. Bastler finden hier Inspiration für Geschenke mit persönlicher Note.

Ugly-Sweater entwerfen

Der Ugly-Sweater gehört zu Weihnachten wie Schnee zum Winter. Den Pulli gibt es zwar in vielen Läden zu kaufen. Wer seinen Geldbeutel schonen möchte, kann das bunte Kleidungsstück aber auch selbst designen. Benötigt wird ein schlichter Pullover, Schleifenband, kleine Weihnachtsbaumkugeln, ein Rentiergeweih aus Filz sowie Nadel und Faden. Anschließend alle Elemente nach Belieben auf das Oberteil nähen, das Geweih am besten auf der Mitte des Pullovers befestigen. Ein Tipp: Wem es an Talent beim Nähen mangelt, kann einfach zu einem dunklen Faden greifen, der ist weniger sichtbar.

Personalisierte Christbaumkugel designen

Einfach und schnell gemacht: Mit personalisierten Christbaumkugeln bekommt der Weihnachtsbaum eine besondere Note. Für das DIY-Projekt werden lediglich ein paar schlichte Kugeln (möglichst einfarbig) und ein weißer Kreidestift benötigt. Anschließend geht es direkt ans Schreiben. Gut machen sich etwa Initialen, Herzen oder Schneeflocken auf dem Christbaumschmuck. Im Trend liegen dieses Jahr durchsichtige Kugeln aus Glas. Die lassen sich zum Beispiel mit Glitzerelementen füllen und mit bunten Farben beschriften.

Marmorierte Tasse mit Initialen (und heißer Schokolade)

Marmormuster sind dieses Jahr besonders beliebt und verpassen einfarbigen Kaffeetassen einen frischen Anstrich. Auf einem weißen Gefäß kommt die Farbe am besten zur Geltung. Außerdem kommen Nagellack, warmes Wasser und Porzellankleber zum Einsatz. Das warme Wasser in eine große Schüssel füllen. Anschließend etwas Nagellack auf die Wasseroberfläche geben. Die einzelnen Tropfen mit einem Holzstäbchen vermischen, sodass ein typisches Marmormuster entsteht. Die Tasse eintauchen und dann mit Initialen oder Weihnachtssprüchen beschriften. Dafür ruhig eine andere Farbe verwenden.

Zum Schluss das Trinkgefäß mit Porzellankleber bestreichen – und mit den Zutaten einer heißen Schokolade füllen. So kommt die DIY-Tasse direkt zum Einsatz.

(eee/spot)