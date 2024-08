Wolf, der den Mond anheult Dreister Diebstahl: Neues Banksy-Werk wird umgehend geklaut

Dieses Werk von Banksy haben Unbekannte entwendet. (lau/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 20:04 Uhr

Nur wenige Stunden lang war in London ein neues Kunstwerk des legendären Street-Art-Künstlers Banksy zu bewundern. Dann entwendeten dreiste Diebe das Graffito eines Wolfes am helllichten Tag.

Der weltbekannte Street-Art-Künstler Banksy hat in dieser Woche bereits vier Werke in der britischen Hauptstadt London bestätigt. Nach einer Ziege am Montag, zwei Elefanten am Dienstag und drei Affen am Mittwoch folgte am heutigen Donnerstag (8. August) die Silhouette eines Wolfs, der den Mond anheulend. Doch nachdem der Künstler sein Werk in den Mittagsstunden auf Instagram bestätigt hatte, war es schon kurz darauf wieder verschwunden. Dreiste Diebe hatten am helllichten Tag zugeschlagen.

Heulender Wolf nur wenige Stunden zu bewundern

Banksys viertes neues Kunstwerk binnen vier Tagen war in der Rye Lane in Peckham im Süden Londons erschienen. Der Umriss eines Wolfs war auf eine Satellitenschüssel gesprüht, die auf dem Dach eines einstöckigen, offenbar leerstehenden Ladens befestigt war.

BREAKING: A fourth Banksy artwork revealed in London in as many days appears to have been stolen. The Banksy press team told the BBC they “believed” it had been stolen. The BBC has contacted the Metropolitan Police for comment.#banksy #theft #art #streetart #bbcnews pic.twitter.com/XNcN20jC0V — BBC London (@BBCLondonNews) August 8, 2024

Die britische BBC zeigt ein Video, in dem zu sehen ist, wie drei Unbekannte die Schüssel mithilfe einer Leiter abmontieren, und gemeinsam mit dem Diebesgut flüchten. Das Presseteam von Banksy erklärte der BBC, dass sie "glauben", das Bild sei gestohlen worden. Auch die Londoner Polizei teilte mit, sie sei wegen einer "gestohlenen Satellitenschüssel mit einem Kunstwerk" kontaktiert worden. Bislang soll es in dem Fall noch nicht zu Festnahmen gekommen sein.

Vier Kunstwerke in vier Tagen

Seit Montag bestätigt Banksy auf Instagram eine neue Reihe an Werken. Ein Post vom 5. August zeigt eine Ziege, die auf einem Hausvorsprung zu kauern scheint. Die Hauswand liegt in Richmond, westlich von London. Am Dienstag folgten dann zwei Elefanten, deren Rüssel sich an einer Fassade im Londoner Viertel Chelsea beinahe zu berühren scheinen. Auf eine Eisenbahnbrücke in Shoreditch im Osten Londons sprühte der Künstler indes die Silhouetten dreier Affen, die an einem Seil zu hängen scheinen, und bestätigte das Werk am 7. August auf Instagram.

Wer sich hinter Banksy verbirgt, ist immer noch nicht geklärt. Als ein Kandidat gilt der Künstler Robin Gunningham aus Bristol. Kürzlich ist ein Interview aus dem Jahr 2003 aufgetaucht, in dem der noch kaum bekannte Banksy seinen Vornamen mit "Robbie" angibt.