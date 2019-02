Drew Barrymore: Das hier ist besser als Make up?

Freitag, 1. Februar 2019 20:55 Uhr

Drew Barrymore ist der Meinung, dass ein Lächeln das beste „Make-up“ sei. Die 43-jährige Schauspielerin glaubt, dass es in der positiven mentalen Einstellung einer Frau liegt, Schönheit auszudrücken.

Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Harper’s Bazaar‘ erklärt sie ihre Einstellung so: „Ich sage immer, ein Lächeln ist das beste Make-up und ich denke, es bedeutet wirklich, dass es so viel Kraft und Schönheit dadurch gibt, glücklich zu sein. Ich würde mich immer für ein großes lächelndes Make-up entscheiden – an jedem Tag der Woche.“

Die ‚Santa Clarita Diet‚-Darstellerin fügte hinzu, dass ihre Perspektive als Inhaberin ihrer eigenen Beauty-Linie Flower zwar anders ist, sie jedoch immer noch bei der Vorstellung bleibt, dass das Vertrauen in sich selbst jemanden schöner macht.

Quelle: giphy.com

So war der allererste Slogan ihrer Marke Flower ‚Love The Way You Look‘ (Deutsch: ‚Liebe, wie du aussiehst‘) und sie findet, dass dieser eine gute Botschaft verbreitet. Daher haben ihre Produkte immer etwas „Leichtes“.

Werbung für ihre Beauty-Produkte

„Ich meine, ich liebe eine gute Grundierung, aber ich mag etwas Licht, das die natürliche Haut durchlässt. Wir haben dieses flüssige Make-up namens ‚Light Illusion‘ und es ist unglaublich und so leicht, aber du kannst darauf aufbauen, wenn du mehr Abdeckung möchtest. Es hat diese reflektierende Qualität“, schwärmt der Leinwand-Star von seinen Produkten. Dem früheren Kinder-Star war es außerdem sehr wichtig, dass die Marke erschwinglich ist, da Barrymore der Meinung sei, dass jede Frau trotz ihrer finanziellen Situation Zugang zu Schönheitsprodukten erhalten sollte.