Stars Drew Barrymore nach erstem Date geghostet

Bang Showbiz | 25.03.2025, 09:00 Uhr

Drew Barrymore wurde nach einem ersten Date geghostet.

Die Talkshow-Moderatorin (50) erzählte am Montag (24. März) in ihrer Sendung ‚The Drew Barrymore Show‘ im Gespräch mit Co-Moderator Ross Mathews und der Schauspielerin Valerie Bertinelli, dass sie Anfang des Monats mit einem Mann zum Abendessen gegangen war, nachdem er sie nach ihrer Telefonnummer gefragt hatte. Doch dann habe sich der Mann einfach nicht mehr gemeldet.

Über die Zeit nach dem Date sagte sie: „Seitdem habe ich ihm eine SMS geschickt und gesagt: ‚Schön, dass wir uns neulich Abend wiedergesehen haben‘. Wir haben zweimal hin und her geschrieben, und dann hat er mit ‚Haaaaa‘ aufgehört. Und ich habe nichts mehr gehört.“ Sie fügte über Ghosting hinzu: „Es passiert einfach. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich würde das nie tun. Es käme mir nicht in den Sinn, mich so zu verhalten. Wenn man eine Angelrute hineinwirft, warum zieht man es dann nicht durch?“ Barrymore erzählte auch, dass Ghosting keine einmalige Erfahrung sei und erklärte: „Es passiert uns allen – den Besten von uns. Gute Menschen, die andere Menschen nicht so behandeln würden.“