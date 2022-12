Seit 2016 geschieden Drew Barrymore: Nach Scheidung – sie ist wieder auf Partnersuche

Drew Barrymore setzte am Freitag auf ein auffälliges Augen-Make-up. (jom/spot)

Bang Showbiz | 02.12.2022, 13:30 Uhr

Drew Barrymore verkündete, dass sie sich wieder aufs Dating eingelassen habe.

Die 47-jährige Schauspielerin ist Single, seitdem sie sich 2016 von Will Kopelman, dem Vater ihrer Töchter Olive (10) und der achtjährigen Frankie, scheiden ließ, soll jetzt aber wieder nach der Liebe suchen.

Drew hat wieder angefangen zu daten

Barrymore gab zu, dass sie sich „Sorgen“ machte, zu „gut“ darin geworden zu sein, allein zu sein. In einem Gespräch mit ihrem Gast Whoopi Goldberg in ihrer „Drew Barrymore Show“-Talkshow erklärte die Moderatorin: „Als du das letzte Mal hier warst, sind wir beide Single gewesen. Du bist zu dem Zeitpunkt mit keinem ausgegangen. Datest du jetzt? Ich tue das. Weil es so viele Jahre her gewesen ist, fing ich damit an, mir ein wenig Sorgen darüber zu machen, dass ich zu gut darin geworden sein könnte, allein zu sein.“



Keine „intime“ Beziehung seit der Scheidung

Und auch die „The View“-Co-Moderatorin wurde daraufhin gefragt, ob sie eine neue Beziehung in Betracht ziehen würde, woraufhin die 67-jährige Schauspielerin jedoch antwortete: „Nein, das ist endgültig.“ Daraufhin gab sie Drew einige Ratschläge, um nach ihrem Single-Dasein wieder auf den Markt zu kommen.

Die „50 erste Dates“-Prominente Barrymore hatte zuvor im Oktober enthüllt, dass sie seit dem Ende ihrer Ehe mit niemandem mehr „intim“ gewesen sei.