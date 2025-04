Stars Drew Barrymore: Sie möchte freundlicher zu sich selbst sein

26.04.2025

Drew Barrymore verriet, dass sie freundlicher zu sich selbst sein möchte.

Die Schauspielerin hat im Februar ihren 50. Geburtstag gefeiert und Drew erzählte jetzt, dass sie zufrieden mit ihrem aktuellen Lebensabschnitt sei.

Barrymore betonte, dass sie in der Zukunft keine Schönheitsoperationen planen würde. In einem Blick hinter die Kulissen der ‚Drew Barrymore Show‘-Talkshow wurde die Darstellerin darum gebeten, ihr Geheimnis für „würdevolles Altern“ zu verraten. Drew erklärte: „Ich habe nichts gemacht und möchte versuchen, auch so zu bleiben … aber ich sage dazu auch: ‚Tu, was immer dir guttut.‘ Das Einzige, was ich weiß, ist: Verurteile andere nicht, nur weil sie Dinge anders machen.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie „nicht so gemein zu sich selbst“ sein möchte. Der Star erklärte: „Ich möchte mir selbst sagen, dass ich nicht so gemein zu mir selbst sein soll.“ Drew hatte am Anfang des Jahres verraten, dass sie sich sehr auf ihren 50. Geburtstag freuen würde. Die ‚E.T. – Der Außerirdische‘-Schauspielerin behauptete zudem, dass sie heute glücklicher als je zuvor in ihrem Leben sei.