26.09.2020 20:41 Uhr

Drew Barrymore spricht nach 15 Jahren wieder mit ihrem Ex-Mann

Drew Barrymore hat sich mit ihrem Ex-Mann, dem Comedian Tom Green, auf emotionale Weise versöhnt.

Die Schauspielerin lud ihre vergangene, große Liebe am Freitag zur „Drew Barrymore„-Show ein – und war offenbar sehr berührt von dem Wiedersehen. Die beiden hatten zuvor 15 Jahre lang nicht miteinander gesprochen.

„Ich habe mich schon immer von Visionären, Comedians und Menschen, die mich zum Lachen bringen, angezogen gefühlt“, erzählte Barrymore, als sie Green ankündigte. „Und ich habe mich von unserem nächsten Gast sogar so angezogen gefühlt, dass ich ihn geheiratet habe!“

Nur ein Jahr Ehe

Das Duo, das im Film „Drei Engel für Charlie“ aus dem Jahr 2000 gemeinsam spielte, knüpfte 2001 den Bund fürs Leben und trennte sich nur ein Jahr später wieder. Ihre kürzliche Wiederbegegnung veranlasste Barrymore, sich an einen Moment während ihrer Beziehung zu erinnern, der anscheinend einen erheblichen Einfluss auf sie hatte.

Sie liebt seine Eltern

„Ich hatte zwei Nächte guten Schlaf in meinem Leben, bevor meine Töchter geboren wurden. Ich weiß nicht warum, aber Schlaf war eine seltsame Sache für mich“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass wir diese Nacht im Haus deiner Eltern waren und ich erinnere mich, dass ich oben alle ihre Stimmen gehört habe. Ich war allein und ging schlafen und dachte dann: ‚Ja, so fühlt sich Sicherheit und Zufriedenheit an, bevor man schlafen geht. Ich liebe deine Eltern und ich liebe dich wirklich'“.

Barrymores Ex-Mann ließ daraufhin liebevolle Grüße von seinen Eltern, Dick und Mary Jane ausrichten und fügte hinzu: „Sie freuen sich für dich. Wir lieben es, dir dabei zuzusehen, wie du erstaunliche Dinge tust.“

„Manchmal ist es nur ein Wimpernschlag“

Die Golden Globe-Gewinnern kann gar nicht glauben, wie viel Zeit vergangen ist, seit sie mit Green zusammen war – und hatte in der Show weiterhin nur liebevolle Worte für ihren Ex übrig. „Wenn du sagst, es sind 20 Jahre, ist das manchmal nur ein Wimpernschlag und manchmal denkst du: ‚Oh mein Gott, wir haben in den letzten 20 Jahren so viel gelebt. Du hattest ein ganzes Leben und ich hatte ein ganzes Leben und es ist einfach sehr schön, jetzt zusammenzukommen und darüber zu sprechen „, so Barrymore. „Ich feiere dich, habe es immer und werde es immer tun.“