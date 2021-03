Drew Barrymore veröffentlicht eigenes Magazin

Drew Barrymore veröffentlicht eigenes Magazin

30.03.2021 19:30 Uhr

Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore veröffentlicht ihr eigenes Lifestyle-Magazin, das den Titel "Drew" tragen wird.

Die „Urlaubsreif“-Darstellerin tat sich mit der Bauer Media Group für die anstehende vierteljährliche Publikation zusammen, in der es um die Themen Beauty, Reisen und Essen gehen wird.

Erste Ausgabe kommt im Juni

Die allererste Ausgabe, die an Kiosken überall in Amerika erhältlich sein wird, soll am 14. Juni in den Walmart-Geschäften zu kaufen sein und umgerechnet rund 9 Euro kosten. Drew – die bereits ihre Marken Flower Beauty, Flower Home und Beautiful by Drew Barrymore in den amerikanischen Walmart-Supermärkten anbietet – erklärte gegenüber ‚WWD.com‘: “Seitdem ich 10 Jahre alt war, habe ich meine Wände mit den Seiten von Magazinen beklebt. Ich habe ein Foto von mir, auf dem ich in meinem Schlafzimmer bin und das von unten bis hin zur Decke beklebt mit den Magazinseiten zu sehen ist.“

Wird Drew Barrymore auch Coverstar?

Weiter sagte die nur 1,63m kleine, 46-jährige Schauspielerin: „Magazine habe ich schon immer wegen des Papiers und des Erlebnisses geliebt. Magazine sind ein so großer Teil meines Lebens und sie sind eine so große Inspiration für all das, was ich tue.”

Barrymore, die zudem auch ihre eigene Show hat, die „Drew Barrymore Show“, wird auf dem ersten Cover der Publikation zu bewundern sein, jedoch ist noch nicht klar, ob sie auf dem Titelblatt jeder Ausgabe zu sehen sein wird. So we man das vom deutschen Magazin „Babara“ kennt, das rund um Entertainerin Barbara Schöneberger gestrickt wird. (Bang)