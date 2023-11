Film Dritter ‚Enola Holmes‘-Film in Arbeit

Millie Bobby Brown - Enola Holmes 2 Premiere New York - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 16:00 Uhr

Netflix soll an einem dritten ‚Enola Holmes‘-Film arbeiten.

Der Filmchef der beliebten Streaming-Plattform, Scott Stuber, verkündete, dass ein weiterer Streifen mit ihrem „einheimischen Star“ Millie Bobby Brown in der Rolle der jüngeren Schwester von Sherlock Holmes in Arbeit sei.

In einem Gespräch mit ‚Collider‘ verriet Stuber: „Wissen Sie, sie ist für uns so ein großartiger einheimischer Star. Ich meine, natürlich ist ‚Stranger Things‘ für uns in dieser Hinsicht enorm wichtig und ihr dabei zusehen zu können, wie sie sich als Schauspielerin entwickelt. Wir haben im Frühjahr einen Film mit ihr namens ‚Damsel‘, auf den ich wirklich gespannt bin, (von) Juan Carlos Fresnadillo.“ Und Scott fügte hinzu: „Dann geht es darum, diesen Charakter richtig zu gestalten. Die Holmes-IP ist seltsam dehnbar. Offensichtlich hat Warner Bros. mit Downey und Jude Law unglaubliche Arbeit geleistet, daher ist die Idee, dass wir diese IP mit ihr erweitern können, aufregend.“ Millie hatte zuvor ihre Hoffnung geäußert, dass ein dritter ‚Enola Holmes‘-Film gedreht werden würde, weil sie es geliebt habe, die Rolle in dem Krimi-Krimi von 2020 und in der Fortsetzung von 2022 zu spielen.