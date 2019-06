Drogeriekette Rossmann benennt sich in Ross Antony um

Dienstag, 25. Juni 2019 18:43 Uhr

Längst haben Unternehmen fast überall auf der Welt herausgefunden, dass sich mit der LGBTQ-Community Geld verdienen und ein zeitgemäßes Image gewinnen lässt. So verkaufen während der Pride-Monate gefühlt alle relevanten Unternehmen spezielle Produkte oder Regenbogen-Editionen zum Christopher Street Day.

So jetzt auch die Drogerie-Kette Rossmann, die sich pünktlich zur Pride-Saison zu „ROSSAntony“ umbenennen möchte. Damit möchte die Drogerie-Kette „ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung“ setzen. Dazu wurde Ex-Bro’Sis-Star Ross Antony verpflichtet, dessen Vorname offensichtlich eine intertextuelle Referenz zum eigentlichen Unternehmensnamen darstellen soll. Zudem soll die Tatsache, dass der Sänger offen schwul ist, hierbei sein übriges tun.

So freut sich Unternehmer Raoul Roßmann über die Zusammenarbeit: „Rossmann bietet nicht nur ein vielfältiges Angebot und gute Preise, sondern zeigt auch eine klare Haltung. Wir stehen für die Freiheit, seinen eigenen Kopf zu haben und aus vielen Optionen das zu wählen, was zu einem passt.“ Weiter erklärt er: „Deshalb verkörpert die sympathische, lebensbejahende Art von Ross Antony, der sein Leben nach seiner Façon lebt, so gut die Haltung unseres Unternehmens.“

Es begann mit einem Witz

Allerdings soll die Umbenennung der Kette nur einen Tag lang andauern und zwar 7. Juli. Da ist nämlich auch der CSD in Köln und da will Rossmann gemeinsam mit dem britisch stämmigen Schlagersänger mit einem Truck über die Parade düsen. Dazu heißt es von offizieller Stelle: „Die gemeinsame Botschaft: Jeder hat das Recht, das Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.“

An sich kein schlechtes Unterfangen, allerdings hat auch diese Aktion beim genauen Betrachten einen faden Beigeschmack: Die Umbenennung erfolg nur einen Tag und das natürlich sehr medienwirksam. Zudem greift das Unternehmen dabei einen Witz von Comedian Jan Böhmermann auf, der in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ über eine vergangene Rossmann-Aktion witzelte. Dabei hatte sich das Unternehmen zum Weltfrauentag für einen in „Rossfrau“ umbenannt. Böhmermann empfahl im Spaß sich zum kommenden CSD in „ROSSantony“ umzubenennen. Und so kam es jetzt auch …

Ross freut sich

Aber einer, der sich riesig darüber freut ist Ross selbst. Der kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus: „Ich finde es einfach toll, dass sich Rossmann für vielfältige Lebensformen einsetzt. Die Idee, auf so eine originelle Art für das Anderssein einzutreten, hat mich sofort begeistert. Ich freue mich riesig, Teil der Aktion zu sein und natürlich auf dem Rossmann -Truck zu feiern.“ Die einen feiern, die anderen schmollen: Kritiker werfen dem Unternehmen damit eine reine „Pinkwashing“-Aktion und würden es eher begrüßen die Regenbogenflagge vielleicht nicht nur zum CSD zu schwenken, sondern auch die queere Community innerhalb des restlichen Jahres zu unterstützen.