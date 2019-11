Droht T.I. jetzt Streit mit seiner Tochter?

Rapper T.I. (39) lässt regelmäßig das Jungfernhäutchen seiner Tochter überprüfen. Diese findet das wohl nicht besonders gut. Droht jetzt der große Familienstreit?

Erst diese Woche schockte T.I. mit folgender Aussage. Im Podcast „Ladies Like Us“ erzählte der Rapper ohne Scham, dass er seine Tochter jedes Jahr am Tag nach ihren Geburtstag zum Frauenarzt bringe, um von diesem überprüfen zu lassen, ob das Jungfernhäutchen seiner Tochter Deyjah noch intakt sei. Hierzu gilt es anzumerken, dass dieser massive Eingriff in die Privatsphäre nicht bei einem jungen Mädchen von 13 Jahren stattfindet, sondern bei einer jungen Frau, die dieses Jahr 18 geworden ist.

Tochter wehrt sich indirekt

Es hagelte weltweit Kritik für das erzkonservative und ziemlich frauenfeindliche Verhalten des Musikers. Und wie es scheint, findet auch Tochter Deyjah die jährlichen Kontrollbesuche beim Gynäkologen alles andere als gut.

Die junge Amerikanerin meldet sich bis dato zwar nicht selbst öffentlich zu Wort, aber lieferte diverse kleine Hinweise auf diese Einstellung durch ihr Verhalten in den sozialen Netzwerken. In den letzten Tagen likte sie wiederholt Kommentare, die T.I. Erziehungsmethoden kritisieren oder auch einfach nur als widerlich betiteln.

Baldiger Familienstreit?

Droht der kleinen Familie nun ein großer Familienstreit in den Medien? Denn es scheint durchaus wahrscheinlich, dass die junge College-Studentin sich gestärkt durch die Unterstützung von Frauen und Männern aus der gesamten Welt, jetzt stark genug dazu fühlt, aus dem starren Regelwerk ihres Vaters auszubrechen.

Sollte sich Deyjah dazu entscheiden diesen Kampf vor den Augen der Welt zu führen, werden die Einladungen zu diversen Talk-Shows, Podcasts und Live-Shows sicher nicht lange auf sich warten lassen.