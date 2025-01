"Tot im Kofferaum" Drohte Sean „Diddy“ Combs einer Journalistin mit Mord?

SpotOn News | 24.01.2025, 21:08 Uhr

In einer neuen Dokumentation erhebt die ehemalige "Vibe"-Chefredakteurin Danyel Smith schwere Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs. Er soll ihr mit dem Tod gedroht haben - wegen eines Streits um ein Magazin-Cover.

In der kommenden Doku-Serie "The Fall of Diddy" von Investigation Discovery erhebt die ehemalige Chefredakteurin des "Vibe"-Magazins, Danyel Smith (59), schwere Vorwürfe gegen den Rapper Sean "Diddy" Combs (55). Er soll ihr 1997 im Streit um ein Magazin-Cover mit dem Tod gedroht haben. Combs' Anwälte weisen die Vorwürfe entschieden zurück.

Wie in einem Trailer der Doku auf YouTube zu sehen ist, erzählt Smith, Combs habe damals zunächst darum gebeten, das aktuelle Cover vorab zu sehen. Sie lehnte dies ab, da dies fundamental gegen die Firmenpolitik verstoße. Nach ihrer erneuten Weigerung soll Combs ihr am Telefon gesagt haben, er werde sie bald "tot in einem Kofferraum" sehen.

Anwalt forderte Entschuldigung per Fax

Smith wandte sich daraufhin an ihren Anwalt, der Combs kontaktierte. Er forderte eine Entschuldigung per Fax, ansonsten würde die Polizei eingeschaltet. Fast zwei Stunden später habe Smith dann die geforderte Entschuldigung erhalten, so die Ex-Chefredakteurin in dem Ausschnitt.

Im Nachhinein habe Smith durch ehemalige Mitarbeiter erfahren, dass Combs in den Tagen zuvor sogar mit zwei "toughen Typen" in den ehemaligen "Vibe"-Büros nach ihr gesucht habe. Die schweren Vorwürfe gegen den heute 55-Jährigen hatte Smith bereits in einem Essay in der "New York Times" im Juli 2024 angedeutet.

Combs Verteidiger: "Reine Fiktion"

Combs' Anwälte sprechen in einem Statement von "reiner Fiktion". Die Doku-Produzenten hätten nicht genug Zeit und Details zur Verfügung gestellt, um die Vorwürfe, meist von unbekannten Teilnehmern ohne Kontext, zu prüfen. Man sei sicher, dass in einem Gerichtsverfahren die Wahrheit ans Licht kommen werde.

Der einstige Musik-Mogul sitzt derzeit in New York City in Untersuchungshaft. Ihm wird in über 30 Klagen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Im Mai soll der Prozess gegen ihn beginnen. Combs weist bislang alle Vorwürfe entschieden zurück. "The Fall of Diddy" wird am 27. und 28. Januar bei Investigation Discovery und auf Max ausgestrahlt.