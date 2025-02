"Konnte gar nicht so viel von ihr sehen" Dschungel-Aus von Yeliz Koc: Freund Jannik Kontalis ist geschockt

Jannik Kontalis und Yeliz Koc bestätigten Anfang Januar, dass sie nach eineinhalb Jahren Pause wieder ein Paar sind. (ae/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 14:52 Uhr

Am Samstagabend musste Reality-Star Yeliz Koc als zweiter Promi das Dschungelcamp verlassen. Nicht nur sie selbst war von dem frühen Exit überrascht und enttäuscht. Auch ihr Liebster Jannik Kontalis kann es nicht fassen.

Während sich RTL über 3,36 Millionen Zuschauer bei "Ich ein Star – Holt mich hier raus!" zur Primetime am 1. Februar freut, herrscht bei Reality-Star Jannik Kontalis (28) Fassungslosigkeit. Er habe nie damit gerechnet, dass seine Freundin Yeliz Koc (31) bereits als Zweite das Camp verlassen muss. Gleichzeitig stellt er Überlegungen an, was zu der frühen Rauswahl durch die Zuschauerinnen und Zuschauer geführt haben könnte.

"Ich kann sie so gar nicht sehen"

In seiner Instagram-Story reagierte Kontalis bereits am späten Samstagabend umgehend auf den Dschungel-Exit. "Waaaaaaaas????", fragte er dort in einem schriftlichen Statement. "Ich bin so schockiert." Wenig später teilte er ein Foto von Yeliz Koc, das diese geknickt beim Interview mit "Die Stunde danach" zeigt. Dazu postete er drei zerbrochene Herzen und schrieb: "Oh nein, mein Engel. Ich kann sie gar nicht so sehen, sie ist auch so enttäuscht."

In einem weiteren Statement betonte er dann noch, dass er noch immer sprachlos und traurig sei. "Sie hat sich all die Jahre so auf den Dschungel gefreut. Hoffe einfach, sie kann das alles gut verarbeiten und kommt schnell wieder nach Hause."

Am Sonntagmittag meldete sich Jannik Kontalis in einem Video erneut zu der Sache zu Wort. "Der Schock sitzt noch tief. Ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Yeliz als Zweite gehen muss." Er finde aber, dass man "viel zu wenig von ihr gesehen" habe. Selbst als sie über ihren Vater gesprochen habe, "da wurden nur so zwei Sätze gezeigt".

Der 28-Jährige versucht jedoch, nach vorne zu blicken: "Aber es ist kein Weltuntergang, das Leben geht weiter." Er freue sich nun "extrem" auf den gemeinsamen Kurztrip nach Paris und dann auf eine Reise nach Lappland im April. "Glaube, sie braucht jetzt ein wenig Ablenkung. Freu mich, wenn ich sie endlich wieder bei mir habe."

Im TV kennengelernt

Yeliz Koc hat auch einer Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) eine dreijährige Tochter. Die beiden trennten sich schon in der Schwangerschaft. Jannik Kontalis lernte sie dann in der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love" (seit 2022, auf RTL+) kennen, in der sie ihn zum Gewinner wählte. Nach dem Dating-Format wurden die beiden ein Paar. Im April 2023 trennten sie sich bereits für wenige Tage, wagten dann aber noch einen weiteren Beziehungsversuch. Etwa zwei Monate später folgte die vorerst endgültige Trennung.

Während Kontalis danach bis November 2024 mit Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (32) liiert war, suchte Koc bei "Love Island VIP" (2024, RTLzwei) erfolglos die große Liebe. Bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Prominent getrennt" (seit 2022, auf RTL+) in Südafrika soll sich das Paar dann wieder näher gekommen sein. Anfang Januar bestätigten sie gegenüber RTL: "Wir können das Geheimnis lüften: Wir sind wieder ein Paar!"