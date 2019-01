Dschungelcamp 2019: Hier sind die 12 Kandidaten

Freitag, 4. Januar 2019 09:12 Uhr

Nächsten Freitag ist es soweit. Die Dschungelcamp-Saison 2019 startet. Traditionsgemäss schüttet RTL eine Woche vorher das Füllhorn mit den mehr oder weniger prominenten Kandidaten für das Pritschenlager aus. Überraschungen gibt es keine mehr.

Und das sind die zwölf Stars, die in der 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Sternejagd gehen werden unf die wir hoffentlich wieder mit reichlich Häme überziehen werden: Peter Orloff, Tommi Piper, Sibylle Rauch, Gisele Oppermann, Doreen Dietel, Chris Töpperwien Domenico de Cicco, Leila Lowfire, Bastian Yotta, Felix van Deventer, Evelyn Burdecki und Sandra Kiriasis.

Am 11. Januar geht’s los

Am Freitag, 11. Januar, um 21.15 Uhr startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die 13. Staffel (16 Folgen), in der zwölf Stars im fernen Australien um die Dschungelkrone 2019 kämpfen. Begleitet werden sie in gewohnt süffisanter Weise von unserem bewährten Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Auch Dr. Bob ist wieder dabei und wird unsere Stars auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.

Die sechzehn Folgen der zwölften Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sahen im letzten Jahr im Schnitt 5,62 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre