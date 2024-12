Im Januar geht es wieder los Dschungelcamp 2025: Auch Edith Stehfest dabei?

Eric und Edith Stehfest bei ihrem "Riverboat"-Auftritt. (lau/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 20:32 Uhr

Im Januar 2025 machen sich wieder einige Promis auf den Weg ins Dschungelcamp von RTL. Auch Eric Stehfests Ehefrau Edith soll angeblich dabei sein.

Schon seit einer Woche kursieren Gerüchte über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am nächstjährigen Dschungelcamp. Nun will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass auch Eric Stehfests (35) Ehefrau Edith (29) 2025 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit von der Partie sein soll. Offiziell bestätigt von RTL ist das nicht. Der Sender teilt für gewöhnlich erst kurz vor Beginn der Show offiziell mit, wer dabei sein wird.

Turbulente Zeiten für Edith Stehfest

Edith Stehfests Ehemann sorgte zuletzt für reichlich Schlagzeilen. Erst im Oktober erklärte der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller der "Bild"-Zeitung, er werde in einer Psychiatrie wegen paranoider Schizophrenie behandelt. Seine Ehefrau zog zudem aus dem gemeinsamen Zuhause aus. Doch Ende November stellte das Paar in der MDR-Show "Riverboat" klar, nicht getrennt zu sein.

"Wir rocken da irgendwie durch, halten uns fest und haben unsere Kinder", sagte Edith Stehfest bei dem TV-Auftritt. Dennoch dürften die jüngsten Ereignisse rund um ihren Gatten bei einer potenziellen Dschungel-Teilnahme reichlich Gesprächsstoff am Lagerfeuer bieten.

Eric Stehfest nahm in der Vergangenheit bereits zwei Mal am Dschungelcamp teil. 2022 schaffte er es bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf den zweiten Platz. Im Legenden-Dschungelcamp belegte er im Sommer dieses Jahres Platz acht. Gemeinsam zogen Eric und Edith 2023 ins "Das Sommerhaus der Stars".

Auch diese Promis sollen am Dschungelcamp 2025 teilnehmen

Weitere prominente Teilnehmer an der nächsten Ausgabe der RTL-Show kursierten zuletzt. So will die "Bild" erfahren haben, dass Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), "Promi Big Brother"-Siegerin Yeliz Koc (31), die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) sowie der aktuelle "Das Sommerhaus der Stars"-Co-Champion Sam Dylan (33) an dem Format teilnehmen werden.

"Bunte" meldete indes, dass Boris Beckers (57) Ex-Ehefrau Lilly Becker (48) dabei sein soll. Das Dschungelcamp läuft ab dem 24. Januar 2025 täglich zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Moderieren werden wieder Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).