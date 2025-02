Jenny Frankhauser, Ross Antony und mehr Dschungelcamp: Das wurde aus den bisherigen Siegerinnen und Siegern

Filip Pavlović (l.), Jenny Frankhauser und Ross Antony sind drei der bislang 17 Dschungelkönige und -königinnen. (ae/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 20:30 Uhr

Im Dschungelcamp setzen sich keineswegs immer die bekanntesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Oft gewinnen vermeintliche "Underdogs", die das Publikum mit einer hilfsbereiten und herzlichen Art begeistern. Wie ist es den Stars seit ihrem Sieg ergangen?

Am Sonntag, 9. Februar, läuft das Finale der 18. Staffel "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" (20:15 Uhr, RTL und auf RTL+). Wer kann die begehrte Dschungelkrone ergattern? Sie ist nicht nur mit einer stolzen Geldprämie verbunden – sondern könnte auch die weitere Karriere nachhaltig beeinflussen. Einige der bisherigen Siegerinnen und Sieger haben es vorgemacht.

Costa Cordalis, 1. Staffel 2004

Costa Cordalis (1944-2019) ist der Dschungelkönig der ersten Stunde: Der Schlagerstar ("Anita") gewann die Premieren-Staffel vor 21 Jahren. Die Siegprämie von damals 28.000 Euro spendete er an die Kinderkrebshilfe. Elf Jahre später versuchte er sich für die Jubiläumsstaffel zu qualifizieren, scheiterte jedoch an Brigitte Nielsen (61). Costa Cordalis absolvierte nach seinem Sieg viele Auftritte zusammen mit seinem Sohn Lucas (57) und stand seit 2016 auch als Schwiegervater von TV-Blondine Daniela Katzenberger (38) im Rampenlicht. 2019 starb er im Kreise seiner Familie an Organversagen.

Désirée Nick, 2. Staffel 2005

Die Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick (68) wurde die erste Frau auf dem Dschungelthron und ist nach wie vor eine feste Größe im Showbusiness – sei es im TV, auf der Theaterbühne oder im Podcast. 2015 nahm sie an der dritten Staffel von "Promi Big Brother" teil, wo sie im Halbfinale den sechsten Platz erreichte. 2023 machte Nick Schlagzeilen, da sie mit 66 Jahren als ältestes Cover-Model auf dem deutschen "Playboy" posierte.

Ross Antony, 3. Staffel 2008

Der einstige Bro'Sis-Star Ross Antony (50) konnte sich durch seinen Sieg eine nachhaltige Karriere im Rampenlicht aufbauen. Er ist nicht nur gerngesehener Gast in Unterhaltungssendungen. Seit 2013 tritt er auch als Schlagersänger auf. Zudem ist er als Moderator aktiv, etwa mit Sendungen wie "Die-Ross-Antony-Show" im MDR. Privat läuft es ebenfalls: Mit seinem Mann Paul Reeves (50) geht er seit vielen Jahren durch dick und dünn, das Paar adoptierte zwei Kinder.

Ingrid van Bergen, 4. Staffel 2009

Als die Schauspiel-Ikone Ingrid van Bergen (93) ins Camp einzog, war sie schon 77. Sie ist die bislang älteste Siegerin der RTL-Show. Danach stand sie weiter auf der Theaterbühne, spielte bis 2011 in der Serie "Doctor's Diary" mit und belegte 2014 den zweiten Platz bei "Promi Shoppping Queen". 2020 gab es beunruhigende Nachrichten, weil die damals 88-Jährige auf ihrem Grundstück in der Lüneburger Heide gestürzt war und sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte.

Peer Kusmagk, 5. Staffel 2011

Der Moderator Peer Kusmagk (49) durfte sich 2011 mit der Dschungelkrone schmücken. 2016 lernte er in der Nacktshow "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" seine Frau fürs Leben kennen. Mit Surferin Janni Hönscheid (34) funkte es sofort. Inzwischen sind sie verheiratet, haben drei Kinder und richten sich gerade einen Hof in Dänemark her. Neben Auftritten im Fernsehen verdient Kusmagk auch als Lifecoach seinen Lebensunterhalt.

Brigitte Nielsen, 6. Staffel 2012

Mit lustigen Sprüchen wie "Was geht los da rein?" eroberte die Dänin Brigitte Nielsen den Dschungelthron. 2016 trat sie zum zweiten Mal an, nachdem sie ein Jahr zuvor die Show "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" gewonnen hatte. Als Wiederholungstäterin erreichte sie den sechsten Platz. Zwei Jahre später füllte sie die Schlagzeilen mit privaten Neuigkeiten: Im Alter von 55 Jahren wurde Nielsen noch einmal Mutter. Nach vier Söhnen bekam sie mit ihrem 15 Jahre jüngeren fünften Ehemann eine Tochter.

Joey Heindle, 7. Staffel 2013

"Ich dachte, das Ganze wird in den Kölner Studios gedreht" – mit diesen und anderen amüsanten Aussagen gewann Joey Heindle (31), der wohl verpeilteste Dschungelcamper ever, die Herzen der Zuschauer. Der ehemalige "DSDS"-Kandidat war seitdem noch viele Male in TV-Shows zu sehen, zum Beispiel 2019 bei "Promi Big Brother" und "Dancing von Ice", 2020 bei "Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?" und 2024 bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz". 2022 gewann er als Tukan die Schweizer Ausgabe von "The Masked Singer". Ein Jahr zuvor überraschte er mit einem Karriereschritt jenseits des Rampenlichts: Heindle schloss eine Ausbildung zum Rettungssanitäter ab, die er in der Corona-Zeit begonnen hatte.

Melanie Müller, 8. Staffel 2014

Die einstige "Bachelor"-Kandidatin Melanie Müller (36) etablierte sich nach ihrem Sieg im Dschungel als Partyschlagersängerin. 2021 gewann sie "Promi Big Brother". In den vergangenen Jahren wurde ihre Karriere allerdings durch einige Skandale überschattet. Die Trennung von ihrem Mann Mike, mit dem sie zwei Kinder hat, endete im Rosenkrieg. Im August 2024 verurteilte das Amtsgericht in Leipzig sie im sogenannten Hitlergruß-Prozess zu einer Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen zu je 500 Euro.

Maren Gilzer, 9. Staffel 2015

Die kultige "Glücksrad"-Fee Maren Gilzer (64) überzeugte mit ihrer ruhigen, besonnenen Art als Campmutti und wurde zur Königin der neunten Staffel, die allerdings als eine der langweiligsten aller Zeiten gilt. Seitdem war sie immer mal wieder in Sendungen wie "Rote Rosen" oder "stern TV" zu sehen, macht aber auch abseits der Fernsehwelt ihr Ding. 2019 ging sie ihre zweite Ehe ein und heiratete den Unternehmer Harry Kuhlmann. 2022 wollte Gilzer Bürgermeisterin im brandenburgischen Oberkrämer werden, scheiterte allerdings mit nur rund sechs Prozent der Stimmen. 2024 zog sie nach Nordhessen, um ihre Mutter zu pflegen. Ab dem Frühjahr wird sie in der neuen Sat.1-Vorabendserie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" zu sehen sein.

Menderes Bagci, 10. Staffel 2016

Der ewige "DSDS"-Kultkandidat Menderes Bagci (40) wurde stets etwas belächelt. Aber im Dschungel zeigte er, was in ihm steckt und konnte so den Thron besteigen. Dennoch ist er der Castingshow mit Dieter Bohlen (71) treu geblieben und war 2024 zum 19. Mal bei "DSDS" dabei. Er war außerdem in der Realityshow "The 50" zu sehen, und seit 2019 taucht er immer mal wieder bei Jan Böhmermanns (43) Satire-Sendung "ZDF Magazin Royale" auf.

Marc Terenzi, 11. Staffel 2017

"The Regels sind the Regels": Mit diesem legendären Satz und seinem wilden Denglisch sammelte der Sänger Marc Terenzi (46) schnell Sympathiepunkte und sicherte sich schließlich den Sieg. Seitdem ist viel passiert. Er war 2019 in der taff-Wochenserie "Promis im Pauschalurlaub" zu sehen und hatte eine Episodenrolle in der RTL-Serie "Nachtschwestern". Von 2021 bis 2023 sang er in der Boygroup Team 5ünf. Für Aufsehen sorgte seine Beziehung mit Verena Kerth (43), der er nach ihrem Dschungelauszug 2023 einen Antrag im TV machte. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht, das Paar trennte sich nach turbulenten Monaten im Sommer 2024. Terenzi begab sich in einen Entzug und arbeitet derzeit an einem Neustart.

Jenny Frankhauser, 12. Staffel 2018

Jenny Frankhauser (32), die Halbschwester von Daniela Katzenberger (38), wollte allen zeigen, dass sie nicht nur im Schatten stehen kann. Mit Erfolg: Sie holte sich die Dschungelkrone. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier weit komme", gestand sie später. In den vergangenen Jahren hat sie sich etwas aus dem TV-Rampenlicht zurückgezogen und sich auf ihre Familie mit zwei kleinen Söhnen konzentriert. Auf Instagram lässt sie mehr als 760.000 Follower an ihrem Alltag zwischen Spielplatz und Schlafmangel teilhaben.

Evelyn Burdecki, 13. Staffel 2019

Die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (36) machte sich mit dem Dschungelcamp einem breiten Publikum bekannt. Sie war die Erste, die die neue Prämie von 100.000 Euro gewann. Danach etablierte sich die redselige Blondine endgültig in der TV-Welt: Kurz nach der Dschungelkrone fegte sie bei "Let's Dance" über das Parkett und belegte dort den fünften Platz. 2020 saß sie als Jurorin in der Show "Das Supertalent", 2021 verlor sie bei "Schlag den Star" gegen Sophia Thomalla (35). Das Jahr 2025 startete sie als Kandidatin der "Promi-Darts-WM".

Prince Damien, 14. Staffel 2020

Der Sänger Prince Damien (34) konzentriert sich nach seiner Dschungelkrone und einigen TV-Shows wieder auf die Musik. 2023 wurde er überraschend als Nachfolger von Marc Terenzi in der Boyband Team 5ünf präsentiert. Seit Dezember 2024 verkörpert er den jungen King of Pop im Musical "MJ – Das Michael Jackson Musical" in Hamburg.

Filip Pavlović, 15. Staffel 2022

2021 sicherte sich der einstige "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlović (30) in der "Dschungelshow", einem Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp, das Goldene Ticket für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Jahr 2022. Sein Sieg ebnete seinen weiteren TV-Weg. 2023 ergatterte eine Rolle in der Serie "Alles was zählt". 2024 war er zum Beispiel bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" und "Lass dich überwachen!" zu sehen. Außerdem moderierte er "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel".

Djamila Rowe, 16. Staffel 2023

Djamila Rowe (57) war lange vor allem durch eine angebliche Affäre mit einem Botschafter bekannt. Im Dschungelcamp, für das sie ursprünglich nur als Ersatzkandidatin vorgesehen war, überraschte sie die Zuschauerinnen und Zuschauer dann mit ihrer sympathischen und bodenständigen Art. Ihr Sieg wurde allerdings überschattet von den Affärengerüchten um ihre Begleiterin Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57), die bis heute mehr in den Schlagzeilen stehen als Rowe. Die trat nach dem Dschungel noch bei "Grill den Henssler" und in der ersten Staffel "The 50" auf.

Lucy Diakovska, 17. Staffel 2024

Die No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) gewann 2024 haushoch den Titel und 100.000 Euro. Es folgten mehrere TV-Auftritte: So war sie etwa in der "Beatrice Egli Show", beim "ZDF-Fernsehgarten" und im Talk-Format "deep und deutlich" zu Gast. Mehrere Wochen lang stand sie in der Karaoke-Komödie "Tussipark" auf der Bühne. Im Sommer 2025 will sie mit ihrer berühmten Girls-Band auf Tour gehen.