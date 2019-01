Dschungelcamp: Der Erste ist schon weg

Samstag, 5. Januar 2019 11:31 Uhr

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet erst am nächsten Freitag, doch der erste hat entgegen den jahrelangen Traditionen schon den Abflug gemacht. Tommi Piper, vor allem berühmt wurde als Stimme des Außerirdischen Alf, ist am Freitagabend Richtung Australien davongedüst.

Der 77-Jährige Schauspieler und Synchronsprecher will vorher ein paar Tage dranhängen, um mit dem Klima klarzukommen. Derzeit herrschen dort Temperaturen um die 30 Grad, allerdings bei einer Luftfeuchtigkeit von 74 Prozent. Dazu sagte er der Bild-Zeitung vor seiner Abreise am Flughafen Frankfurt/Main: „Ich fliege früher, weil ich mich in Australien noch akklimatisieren will.“ Ins Pritschenlager will er zwei Luxusartikel mitnehmen: Ein Nackenkissen und einen Gehstock.

Die Zeiten, wo die Kandidaten in zwei großen Gruppen an die Gold Coast reisten, sind übrigens längst vorbei – auch diesmal ist alles ziemlich aufgedröselt.

Am 11. Januar geht’s los

Selfmade-Millionär Bastian Yotta und Currywurstmann Chris Töpperwien reisen direkt aus ihren jeweiligen Wohnorten in den USA an. Heute Mittag flog Sex-Expertin Lila Lowfire von Frankfurt, es folgen die Schauspieler Gisele Oppermann und Felix van Deventer. Die nächsten Tage checken Selbstdarstellerin Evelyn Burdecki und Doreen Dietel und Peter Orloff ein und die letzte Gruppe fliegt erst reichlich spät ab: Selbstdarsteller Domenico de Cicco, Ex-Pornostar Sibylle Rauch und Olympiasiegerin Sandra Kiriasis treffen erst zwei Tage vor der Show in Nord-Ost-Australien ein!

Für die wird’s besonders hart: Denn dann geht’s unverzüglich mit den Dreharbeiten los. Donnerstag geht’s ab in Richtung Camp, so dass es dann in Deutschland zum Start am Freitagabend, 11. Januar, genügend Filmmaterial gibt.

Alle Episoden von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei TVNOW