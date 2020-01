Dschungelcamp: Die hier haben schon den Abflug gemacht

Das Dschungelcamp 2020 geht in die heiße Phase, die ersten Protagonisten haben den Abflug gemacht. Voller Vorfreude traf heute Abend DSDS-Gewinner von 2012, Prince Damien, am Frankfurter Flughafen ein, um in Richtung Gold Coast in Down Under abzudüsen.

Im Schlepptau hat er seine Schwester Maya, die ihn bis zum Luxushotel Palazzo Versace begleiten wird. Dann wird Damien noch ein paar Filmchen drehen und schließlich im RTL-Pritschenlager mit elf anderen Zeitgenossen einchecken.

Vor seinem Abflug sagte er im Gespräch mit RTL: „Für mich ist das wie so eine Kur. Auch emotional und seelisch. Nicht nur wegen dem Essen, sondern weil ich dann auch mit Menschen zusammen bin, wo ich nicht wirklich entscheiden kann, okay mit dir will ich jetzt die nächsten 24 Stunden verbringen. Ich führe ein sehr zurückgezogenes Leben. Ich bin im privaten Raum nicht so mit verschiedenen Charakteren und Menschen konfrontiert und dort habe ich die Möglichkeit, diese soziale Ader mal auszuprobieren.“

Sonja Kirchberger ist schon weg

Schauspielerin Sonja Kirchberger ist schon am 28. Dezember abgereist, machte noch ein bisschen Urlaub in Thailand. Wiedervereinigungs-Politiker Günther Krause ist gestern abgedüst, heute folgten Prince Damien, Anastasia Avilova („Temptation Island“), Toni Trips (Elftplatzierte bei DSDS 2019!) und Raul Richter (Ex-GZSZ).

Am Sonntag fliegen nach Informationen dieser Seite Ex-Wendler-Gattin Claudia Norberg, Marco Cerullo, VOX-Auswanderer-Witwe Daniela Büchner und Markus Reinecke ab. Und dann folgen am Montagmittag und Dienstagmittag noch Elena Miras („Love Island“) und Ex-Boxer Sven Ottke.

