Streit an Tag zehn Dschungelcamp: Drama um das Ecstasy-Gummibärchen

Sam Dylan während seines Streits mit Edith Stehfest. (wue/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 23:11 Uhr

Auch an Tag zehn wird es im Dschungelcamp wieder laut. In den Hauptrollen des großen Dramas: Edith Stehfest und Sam Dylan. Ein anderer Promi muss die Show unterdessen verlassen.

In einer Woche, am 9. Februar, wird bei RTL (auch via RTL+) die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig gekrönt. Schon jetzt reißt bei den noch verbliebenen Promis in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" jedoch teilweise der Geduldsfaden. In der Folge vom Sonntag darf sich Pierre Sanoussi-Bliss (62) am Lagerfeuer ein weiteres Drama ansehen, auch wenn er diesmal "den Film nicht ganz verstanden" hat. Doch worum geht es überhaupt und welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird in der Ausgabe vom 2. Februar aus dem Dschungelcamp gewählt?

Wenn Jörg Dahlmann nicht nachdenkt

Zunächst geht es kurz um den größten Aufreger aus der Ausgabe vom Vortag. Jörg Dahlmann (66) hatte vor der Dschungelprüfung Donald Trump (78), beziehungsweise dessen "Fight, fight, fight"-Ansage nachdem der jetzige US-Präsident im vergangenen Jahr bei einem Attentat am Ohr verletzt worden war, als Inspiration für einen – für viele wohl doch eher sehr fraglichen – Motivationsversuch genutzt. Zwar betonte er, dass Trump nicht sein Fall sei, die anderen Camper zeigten sich aber schockiert.

Bei Maurice Dziwak (26) beschwert er sich nun, dass Nina Bott (47) mit ihm unter vier Augen darüber sprechen wollte. Er glaubt, dass über ihn gelästert worden sei als er in der Prüfung war – und Dziwak sowie Edith Stehfest (29) nicht klargestellt hätten, dass er sich auch gegen Trump ausgesprochen habe. "Du denkst manchmal nicht nach. Du redest erst, bevor du nachdenkst", versucht Dziwak dem 66-Jährigen zu erklären. Der könne sich seiner Ansicht nach aber nicht für etwas entschuldigen, wenn er der Überzeugung sei, nichts Falsches gesagt zu haben. Das Moderations-Duo Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) ordnet humorvoll ein: Man spüre "eine gewisse Beratungsresistenz" und es gebe heutzutage einfach "zu viele Fettnäpfchen".

Leckere Tomatensauce und aufgekratztes Ecstasy-Gummibärchen

Die am Samstag aus dem Camp gewählte Yeliz Koc (31), die zum Zeitpunkt der Aufnahme des nächsten Einspielers noch zugegen war, stellt kurz darauf zusammen mit Lilly Becker (48) und Bott fest, dass es am Lagerfeuer stinkt. Der Grund? Alessia Herren (23) lässt die Bohnen und den Reis anbrennen. Stehfest bietet an, das Essen "noch zu retten" und die beiden geraten aneinander. Herren hat das Gefühl, dass ihre Mitcamperin ihr unterstellt, sie würde Reis und Bohnen absichtlich anbrennen lassen. Sam Dylan (33) sieht sich unterdessen als Retter von Salz und Pfeffer und möchte nicht, dass Stehfest das kostbare Gut für das misslungene Essen verschwendet.

Bei einem kurzen Zwischenspiel rund um die Nachtwache lässt Herren laut Dziwak "den dicken Macker raushängen". Sie habe einfach über seinen Kopf hinweg entschieden, wer welche Schicht übernehmen soll, weshalb er sie als Vertrauensperson im Camp verloren habe. "Der Ton macht die Musik", sagt er – und ihr Ton gefällt ihm gar nicht. Er wolle ihr jetzt aus dem Weg gehen, sollte sie sich nicht bei ihm entschuldigen.

Das bereits angesprochene Drama nimmt daraufhin seinen Lauf. Die Hauptdarsteller in Sanoussi-Bliss' Film: Stehfest und Dylan. Für in der letzten Dschungelprüfung fünf erspielte Sterne gibt es unter anderem Kamelfleisch und Tomaten. Herren stellt an der Seite von Koc zur Wahl, ob sie aus den Tomaten eine Sauce zaubern soll oder ob man einen Tomatensalat daraus macht. Die Mehrheit entscheidet sich für die Sauce, Stehfest äußert jedoch den Sonderwunsch, die Tomaten aufzuteilen. "Das ist so anstrengend, das macht so gar keinen Spaß", meint Herren, die sich auch fragt, warum Stehfest "sich immer einmischen muss".

Herren möchte nicht mehr kochen, Stehfest springt prompt auf und will übernehmen. Als Dylan jedoch in Richtung Stehfest darauf hinweist, nicht "alles ungewaschen" anzufassen, rastet jene aus und es knallt kräftig zwischen den beiden. Er sitze nur rum, sie lästere und verdrehe die Augen. Der Rest der Runde ist zunächst still, doch irgendwann geht Becker dazwischen. Stehfest beschwert sich bei ihr, dass Dylan seit dem Einzug nichts für das Team leisten würde. Der wiederum erklärt, dass Stehfest die ganze Zeit umherspringe wie "ein Gummibärchen auf Ecstasy".

Und auch nach dem Kochen gibt es weitere Spitzen. Allen scheint die Tomatensauce von Herren zu schmecken. "Es war schon unverschämt gut", lobt Timur Ülker (35) etwa. "Ich liebe es einfach, wenn den Leuten mein Essen schmeckt", freut sie sich. Es gebe aber auch Menschen, die alles besser wissen und können. Damit spielt sie wohl auf Stehfest an, die auch schon wieder nach Salz und Pfeffer fragt und damit Dylan auf den Plan ruft. Still sein soll er, meint sie. Er will sich jedoch den Mund nicht verbieten lassen.

In der "Einkaufs-Strafe" ist eine Schlange "auf Angriff"

Um die nächste Dschungelprüfung muss sich Maurice Dziwak kümmern. In der "Einkaufs-Strafe" warten drei Geschäfte und ein Imbiss auf ihn. Dort muss er sich unter anderem mit Aalen, Mehlwürmen, Fischabfällen und einer Schlange "auf Angriff" herumschlagen, während er nach den begehrten Sternen sucht, mit denen die Promis sich ihr Essen erspielen können.

Zur Stärkung gibt es zwischendurch "Gyros-Pita mit Tsatsiki", eine für den RTL-Dschungel relativ alltägliche Speise aus unter anderem Kakerlaken, Enten-Innereien, tausendjährigem Ei und Stinktofu. "Er versucht es wirklich", merkt Zietlow an. Dziwak würgt und kämpft, schafft es aber leider nicht. Die anderen Runden laufen allerdings besser und so sichert er sich insgesamt sieben von zehn möglichen Sternen.

Zuletzt fällt die Entscheidung, welcher Promi das Camp verlassen soll. Nachdem zuvor schon Jürgen Hingsen (67) und Koc gehen mussten, zittern diesmal Stehfest und Bott. Verabschieden muss sich schließlich die Moderatorin und Schauspielerin. Für sie dürfte dies aber nicht allzu schlimm sein. Bott hatte zuletzt ihre Kinder und ihren Mann sehr vermisst und sprach in den letzten Sekunden der Folge auch davon, dass es "genau der richtige Moment" sei.