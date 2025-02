Chance auf "Schnuffel"-Comeback Dschungelcamp: Maurice Dziwak kämpft um sein Kuscheltier

Dschungelcamper Maurice Dziwak kämpft um sein geliebtes Kuscheltier "Schnuffel". (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 14:21 Uhr

Im Dschungelcamp steht eine besondere Mission an: Maurice Dziwak hat die Chance, sein geliebtes Kuscheltier "Schnuffel" zurückzugewinnen. Gemeinsam mit Edith Stehfest muss er dafür eine knifflige Aufgabe meistern.

Nachdem in den ersten fünf Tagen der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL, auch via RTL+) sage und schreibe 50 Regelverstöße registriert wurden, griff die Produktion durch. Die Camperinnen und Camper mussten ihre persönlichen Luxusartikel abgeben. Erst sah es noch so aus, als dürfte Reality-TV-Teilnehmer Maurice Dziwak (26) seinen geliebten Kuschelhasen, der nach seinem neugeborenen Sohn riecht, behalten. Doch schlussendlich musste auch der abgegeben werden – unter den bitteren Tränen des frischgebackenen Vaters. Seither musste Maurice ohne "Schnuffel" auskommen.

Darf "Schnuffel" zu Maurice Dziwak zurückkehren?

Doch nun bekommt der 26-Jährige die Chance, seinen treuen Begleiter zurückzugewinnen, wie der Sender "RTL" vorab bekannt gibt. Gemeinsam mit seiner Mitcamperin, Musikerin Edith Stehfest (30), steht Maurice vor einer besonderen Aufgabe: Die beiden müssen drei Bälle durch ein Labyrinth manövrieren. Besonderer Ansporn dabei – "Schnuffel" beobachtet das Geschehen aus einer Box direkt neben dem Parcours. "Wir gehen erst nach Hause, wenn wir das geschafft haben", zeigt sich Maurice hoch motiviert.

Was die beiden Dschungelstars zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Bei erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe winkt nicht nur die Rückkehr des Kuschelhasen – alle Camperinnen und Camper würden ihre konfiszierten Luxusartikel zurückbekommen.

Bekommen alle ihre Luxusartikel wieder?

Edith bekäme ihr Kissen und das Haargel zurück, Jörg Dahlmann (66) seine Ohrenstöpsel und die Abdeckcreme, Sam Dylan (33) ein Körperspray und eine Make-up-Palette, Timur Ülker (35) sein Haarspray und das Familienfoto, Pierre Sanoussi-Bliss (62) sein Kissen und das Halstuch, Alessia Herren (23) ihren Lipgloss und ein Kissen, Lilly Becker (48) ihren Amadeus-Teddy und eine getönte Gesichtscreme. Letzteres sowie Ohropax zählte auch zu Anna-Carina Woitschacks (32) Luxusartikeln.

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft seit dem 24. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Ob Maurice und Edith die Mission meistern und die Camper ihre Luxusgegenstände zurückbekommen, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer in der aktuellen Folge am Montagabend.