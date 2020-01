Dschungelcamp: Prof. Dr. Krause schon wieder raus

Wollte RTL zum Auftakt nur Quote machen oder warum ist Ex-Bundesminister Prof. Dr. Günther Krause schon nach der ersten Show von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder weg?

Der 66-Jährige Ex-Politiker „musste ins Krankenhaus gebracht werden“, hieß es in der Nacht zum Samstag. Dr. Bob habe ihn abberufen müssen. Es gehe ihm aber gut. Sonja Zietlow sagte dazu am Ende der Show kurz vor halb eins am Samstagmorgen lediglich, „dass jemand, der einmal draußen ist, immer draußen ist“. Der Sender wolle über das Schicksal des CDU-Politikers aus Mecklenburg-Vorpommern mehr in der Show vom Samstagabend verraten.

Was soll das?

Einen faden Beigeschmack hat die Personalie dennoch, war er doch von Anfang an für alle Dschungelprüfungen gesperrt. Ja warum hat man den Mann dann überhaupt gebucht, wenn er gesundheitliche Probleme hat? Der CDU-Politiker war der erste Promi bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, der für alle Dschungelprüfungen gesperrt ist.

Gerätselt wurde derweil im Netz auch um eine blaue Armtasche, mit der Krause immer mal wieder gesichtet wurde (Foto oben).

Sagt bitte Günther Krause noch, dass sein Knieschützer nicht am Ellenbogen getragen wird.#ibes — Ralf Podszus (@RalfPodszus) January 10, 2020

„Zurücktreten bevor man sich komplett zum Obst der Woche macht. Sachen, in denen Günther Krause Andi Scheuer voraus ist“, kommentierte ein Kaj Hoffmann bei Twitter. Und eine Louisa postete dort: „Herzlichen Glückwunsch an Günther Krause. Sie haben soeben 2 Wochen Urlaub im Versace gewonnen!“

Von einem Motorradkonvoi begleitet wurde Krause zu Beginn der Show mit Pomp in einer Limousine ins Camp chauffiert und betrat den Dschungel-Teppich staatsmännisch und musikalisch untermalt mit der deutschen Nationalhymne, gespielt von einer fünfköpfigen Musikkapelle. Das Video dazu gibt’s hier!

