Staffel der Extreme Dschungelcamp-Rekord: Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen

Dschungelcamp: Sam Dylan, Anna-Carina Woitschack und Maurice Dziwak brachen ihre Dschungelprüfungen ab. (ili/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 13:13 Uhr

Wieder wurde eine Dschungelprüfung abgebrochen, die fünfte. Ein neuer Rekord. Doch nicht nur das hebt diese Staffel der Extreme von den bisherigen ab.

Im RTL-Dschungelcamp wurde erneut eine Dschungelprüfung abgebrochen, es war bereits die fünfte – ein neuer Rekord. Model Lilly Becker (48) rief bei "Stock-Schauer" den befreienden Satz, nachdem sich ihr Prüfungspartner, Reality-TV-Star Maurice Dziwak (26), mit ohrenbetäubenden "Lilly"-Rufen in Rage geschrien hatte und auch nicht mehr beruhigen ließ.

Dschungelprüfungen und Hungern

Die anderen vier abgebrochenen Dschungelprüfungen im Rahmen der diesjährigen Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+) gingen auf das Konto von Reality-TV-Star Sam Dylan (33) und Künstlerin Anna-Carina Woitschack (32). Dylan brach an Tag 2, 3 und 4 ab, Woitschack an Tag 13. Beide sind inzwischen ausgeschieden.

Der Rekord an abgebrochenen Dschungelprüfungen sorgt auch für einen Rekord-Hunger. Denn in der Folge bekamen die Dschungelcamper bereits an fünf Tagen kein zusätzliches Essen zur täglichen Portion Reis und Bohnen.

Jammern und Ängste

Das Hungern wiederum sorgte vor allem in den ersten IBES-Tagen für ein echtes Jammer-Camp. Doch auch die nicht abgebrochenen Dschungelprüfungen lösten Geschrei aus. Und als dann noch die Luxusgegenstände abgegeben werden mussten, wurde das Ungemach – insbesondere im Fall des Kuschelhasen von Maurice – neben Gejammer zudem mit bitteren Tränen quittiert.

"Es ist ein besonderes Camp", stellte auch Eric Stehfest (35), Ex-Teilnehmer und Ehemann von Teilnehmerin Edith Stehfest (29), im Dschungel-Talk "Die Stunde danach" am vergangenen Wochenende fest. "Die verhalten sich so, wie wir nach zwei Wochen im Camp", sagte er und fügte hinzu: "Die haben Augenringe, wie ich nach drei Wochen."

Sitzen dieses Mal etwa nur Mimosen am Lagerfeuer? Fakt ist, dass so viele Promi-Camper wie nie zuvor mit Ängsten und Phobien zu kämpfen hatten und haben. Gefundenes Fressen für die amüsiert lästernden Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Doch sie wurden auch streng: "Wenn ich ehrlich bin, höre ich ganz viele hier, die die ganze Zeit jammern, wirklich", betonte Zietlow an einem der ersten Tage. "Ich glaube, so viel jammern und rumjammern habe ich hier echt selten gehört", fasste sie zusammen.

Schmuggeleien

Ebenfalls rekordverdächtig dürfte die Anzahl an Schmuggeleien in diesem Camp sein. Zuletzt präsentierte Sport-Moderator Jörg Dahlmann (66) den verbleibenden Stars bei seinem Auszug eine große Gummi-Vogelspinne mit dem Namen Gisela. Diese hatte er in seiner Unterhose ins Camp geschmuggelt. "Da guckt natürlich niemand nach", verriet er danach dem Sender "RTL".

Außerdem brachten die Camperinnen und Camper verbotenerweise unter anderem Brühwürfel (Timur Ülker, 35), eine E-Zigarette (Yeliz Koc, 31) oder Zucker und Pfefferminzbonbons (Sam) mit in den Dschungel.

Nachdem in den ersten fünf Tagen sage und schreibe 50 Regelverstöße registriert wurden, griff die Produktion durch: Zur Strafe wurden die persönlichen Luxusartikel einkassiert.

Einschaltquote

Und auch bei den Einschaltquoten scheint diese erstmals zur Primetime ausgestrahlte Ausgabe "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" rekordverdächtig zu sein. Immer wieder ploppen Meldungen von für den Sender sehr erfreulichen Zahlen auf. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landete das Format zuletzt auf Platz 1.

Weiterhin im Rennen um die Dschungelkrone sind: Maurice Dziwak, Edith Stehfest, Lilly Becker, Timur Ülker, Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss.

Die letzten drei Sendungen aus dem Camp laufen am 7., 8. und 9. Februar (Finale).