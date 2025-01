Von kurzen Flirts bis Hochzeitsplänen Dschungelcamp-Romanzen: Bei diesen Stars sprühten die Funken

22.01.2025

Das Dschungelcamp ist bekannt für Zickereien und erhitzte Gemüter. Doch so manche Kandidaten und Kandidatinnen sorgten auch für romantische Stimmung.

Jährlich versammeln sich Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt im australischen Dschungel und ringen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (seit 2004, auf RTL) um die Krone. Im Dschungelcamp kämpften sie aber nicht nur um den Platz auf dem Thron – bei einigen sprühten auch die Funken. Während sich bei manchen Stars am australischen Lagerfeuer nur ein kleiner Flirt entwickelte, führten diese Dschungelcamper nach der Show sogar eine Beziehung…

2011 schrieben Jay Khan (42) und Indira Weis (45) mit ihrem Techtelmechtel Dschungelgeschichte: In der fünften Staffel kamen sich die Teilnehmer schnell näher – unvergessen bleibt dabei die Knutschszene im Wasser. Nach der Sendung wurden die beiden ein Paar, jedoch war nach rund einem halben Jahr Schluss.

Ebenso romantisch wurde es ein Jahr später: 2012 funkte es schnell zwischen den damaligen Kandidaten Rocco Stark (38) und Kim Gloss (32). Der Schauspieler und die Sängerin flirteten nicht nur während der Schatzsuche, sondern führten auch nach dem Format eine Beziehung. Im Februar 2013 wurden Stark und Gloss Eltern. Ihre gemeinsame Tochter Amelia (11) ist bis heute das einzige Dschungelbaby. Dennoch hielt die Liebe zwischen Stark und Gloss nicht: Vier Monate nach der Geburt gab der Schauspieler die Trennung bekannt.

Diese Flirts schafften es nicht aus dem Dschungel

Auch bei anderen Stars sprühten am Lagerfeuer in Australien die Funken – doch anders als bei Jay Khan und Co. blieb es bei den verliebten Blicken in Down Under. 2014 fanden Gabriella "Gabby" De Almeida Rinne (35) und Marco Angelini (40) aneinander Gefallen. Doch mehr als ein paar Kuscheleinheiten am Lagerfeuer schien es zwischen den beiden nicht zu geben. Erst ein Jahr nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp gab die heute 35-Jährige zu, dass noch mehr lief. "Wir waren im Versace-Hotel und ich habe lange versucht, es zu unterdrücken, aber dann habe ich ihn einfach geküsst. Wir sind uns sehr nahegekommen und haben auch die Nacht miteinander verbracht", verriet sie 2015 im Interview mit "Bild". Eine Beziehung führten sie danach aber nicht: Während Angelini angeblich etwas Ernsthaftes wollte, entschied sich seine Dschungel-Liaison für ihren damaligen Freund.

Drei Jahre später schien es auch zwischen Gina-Lisa Lohfink (38) und Alexander "Honey" Keen (42) romantische Spannungen zu geben. Bei der Nachtwache lagen die Reality-TV-Stars dicht beieinander, hatten viel Gesprächsstoff und wirkten sehr innig. Doch mit ihrem Auszug aus dem Camp setzte die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin den Spekulationen ein Ende. "Bei Honey und bei mir läuft nichts. Bitte, bitte steigert euch da nicht rein. Ich kann's schon echt nicht mehr hören. Es ist ein guter Kumpel, mehr läuft da nicht", betonte Lohfink nach dem Dschungelabenteuer auf Facebook.

Filip Pavlović (30) weckte 2022 das Interesse seiner Mitcamperin Tara Tabitha (31) – und der Realitystar ging nur zu gerne auf die Flirtversuche ein. Doch schon im Dschungelcamp kriselte es zwischen den beiden immer wieder. Nicht verwunderlich also, dass die Dschungelromanze schnell ein jähes Ende fand. Beim großen Nachspiel und später auch auf Social Media gerieten Pavlović und Tabitha heftig aneinander und warfen sich gegenseitig Lügen vor. "Von meiner Seite aus kam nichts mehr als Freundschaft und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man so stur ist, sich ständig einreden zu wollen, dass es doch so war", teilte Pavlović später in einer Story auf seinem Instagram-Account aus.

Das Traumpaar des Dschungelcamps

Anders als bei ihren Kollegen aus dem Showbusiness scheinen diese Dschungelcamp-Stars die große Liebe gefunden zu haben: Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) lernten sich im vergangenen Jahr im Dschungelcamp kennen. Obwohl ihre Romanze aufgrund von Mitcamperin und Heiters Ex-Liaison Kim Virginia Hartung (29) schleppend begann, fanden die Reality-TV-Stars schlussendlich ihr Glück: Nach ersten Kuscheleinheiten und verliebten Blicken in Down Under wurden Heiter und Lahouar nach dem Format ein Paar.

Wenige Monate später, im Oktober 2024, nahmen der 32-Jährige und seine Partnerin an der zwölften Staffel "Promi Big Brother" (seit 2013, Sat.1) teil. Vor laufenden Kameras und unter den wachsamen Augen des großen Bruders machte Heiter Lahouar einen Heiratsantrag. Inzwischen sind sie zusammengezogen und planen ihre Hochzeit.