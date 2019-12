„Dschungelcamp“: RTL bestätigt Starttermin

Am 10. Januar 2020 ist es endlich wieder soweit: Zwölf Stars kämpfen in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ um die heiß begehrte Dschungelkrone. Gerade verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, nun bestätigte der ausstrahlende Sender RTL endlich auch selbst den Starttermin für die 14. Staffel.

Die erste Folge wird ab dem besagten Freitagabend um 21:15 Uhr über die Bildschirme flimmern. Wie gewohnt führen Moderatorin Sonja Zietlow (51) und Kollege Daniel Hartwich (41) bissig und ehrlich wie eh und je durch die Show – natürlich täglich live aus der grünen Kulisse an der Ostküste Australien.

So läuft’s ab

Erneut treten zwölf mehr oder minder bekannte Gesichter in den Kampf, um den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin 2020 zu erhalten. Zuletzt wurde TV-Gesicht Evelyn Burdecki (31) diese Ehre zuteil. Dafür müssen die prominenten Camp-Bewohner neue Prüfungen bestehen und viele Überraschungen verkraften können.

Wie bereits in den Jahren zuvor entscheiden die Zuschauer per Telefon-Voting, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Ab der zweiten Woche verlässt dann täglich der Star mit den wenigsten Anrufen im Telefon-Voting das Dschungelcamp. Die Promis entscheiden dann untereinander, wer zur Dschungelprüfung antreten und seinen tiefsten Ängsten ins Auge sehen muss. Wer die Dschungelkrone erhält, entscheidet sich schließlich im großen Finale am Samstag den 25. Januar 2020.

Das sind die Dschungelkönige der bisherigen Staffeln

Wer in der diesjährigen Staffel in das australische Camp einziehen wird, darum ranken sich momentan noch so einige Gerüchte. Fest steht bisher noch gar nix, der Sender hält sich darüber wie üblich bedeckt.