Dschungelcamp: RTL bestätigt überraschend diese 12 Kandidaten

Entgegen der Gewohnheiten verkündete RTL bereits am Silvesterabend die Teilnehmer des Dschungelcamps. Normalerweise werden die Kandidaten für ‚Ich bin bin Star – Holt mich hier raus!‘ immer rund acht Tage vor Beginn der jeweiligen Staffel bekanntgegeben.

In diesem Jahr war alles anders. Die Pritschenlager-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündeten am Silvesterabend um 20.15 Uhr in einer Art Neujahrsansprache welche Teilnehmer 2020 dabei sein werden. Alle Namen wurden bereits vorher kolportiert. Überraschungen sind daher nicht dabei und echte Stars natürlich wie immer – auch nicht. Damit ist die Kandidatenliste bestätigt.

Die neue Staffel der Pritschenlager-Show startet am 10. Januar.

Kandidaten der 14. Staffel

– Anastasiya Avilova (Model und „Temptation Island“-Kandidatin)

– Daniela Büchner (Witwe von VOX-Auswanderer Jens Büchner)

– Marco Cerullo (Model, Schauspieler und „Bachelor in Paradise“-Kandidat)

– Prince Damien („DSDS“-Sieger 2016)

– Sonja Kirchberger (Schauspielerin)

– Günther Krause (Ex-Verkehrsminister)

– Elena Miras (Reality-TV-Starlet, bekannt aus „Love Island“ und „Sommerhaus der Stars“)

– Claudia Norberg (Noch-Ehefrau von Michael Wendler)

– Sven Ottke (ehemaliger Box-Weltmeister)

– Markus Reinecke (Experte aus der Trödel-Show „Die Superhändler“)

– Raul Richter (Ex-„GZSZ“-Schauspieler)

– Toni Trips (ehemalige „DSDS“-Kandidatin)

Die sechzehn Folgen der 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sahen 2019 im Schnitt 5,37 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 24,2 %). Der Marktanteil in der Zielgruppe (14 bis 59 Jahre) lag im Staffelschnitt bei 32,0 Prozent (3,94 Mio.).

Es ist offiziell: Alle Dschungelkandidaten findet ihr jetzt bei https://t.co/ZruqwTDNE3: https://t.co/PgjmiUAqS3 Wir freuen uns riesig auf den 10.1. und #IBES — RTL (@RTLde) December 31, 2019