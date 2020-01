Dschungelcamp- Steckbrief (4): Sonja Kirchberger

Am 10. Januar geht’s wieder los! Das RTL-Pritschenlager geht in eine neue Saison (erstmals ohne Lagerfeuer) und 12 neue, mehr oder weniger (eher weniger) bekannte Prominente sind dabei. Wie immer stellen wir die Herrschaften bis zum Start der Show vor. Eine der bekanntesten Contestanten ist die Sonja Kirchberger. Schon am 28. Dezember flog sie nach Phuket, will dort mit Freunden und Familie noch etwas urlauben.

Sonja Kirchberger ist in Wien am 9. November 1964 geboren und ist eine Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie hat die deutsche Schauspiellandschaft vor ein paar Jahren gegen ein idyllisches Leben in Mallorca eingetauscht.

Sie fing ihre Karriere mit einer zehnjährigen Ausbildung im Klassischen Tanz an. Zudem nahm Sonja Kirchberger drei Jahre Schauspiel-, Sprech- und Gesangsunterricht in Los Angeles. Die 55-Jährige wurde bekannt durch ihre Rolle in dem Erotik-Thriller „Die Venus Falle“ vom Regisseur Robert van Ackerens aus dem Jahr 1988. Zehn Jahre später etablierte sie sich mit Dieter Wedels TV-Mehrteiler „Der König von St. Pauli“ zu einer der begehrtesten Schauspielerinnen Deutschlands.

Die Österreicherin spielte in unzähligen Haupt-, Neben- oder Gastrollen in Krimis, Komödien oder Kinodramen mit. Auch auf deutschen Bühnen war sie aktiv. Unter anderem spielte sie die Buhlschaft im „Jedermann“ im Berliner Dom.

Sonja Kirchberger lebt mit ihren zwei Kindern auf Mallorca und hat dort 2014 ihr eigenes Restaurant „Petit Ca’n Punta Port“ eröffnet (siehe Video ganz unten).

Fragen an Sonja Kirchberger

Was sind Sie für ein Typ?

Ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ich bin nicht besonders mutig. Ich reagiere aus der Angst sehr schnell. Aber nicht, weil ich mutig bin, sondern einfach extrem ängstlich. Ich habe einige Phobien und ich bin ein Maulheld. Ich bin Schauspielerin, wir Schauspieler sind alle Maulhelden.

Was sagt Ihre Familie zu Ihrer Entscheidung ins Dschungelcamp zu gehen?

Meine Familie hat gesagt, bitte nicht, dass bist du nicht. Die finden das Format alle gut, aber was du dir dort vornimmst, dass bist du hundert Prozent nicht. Das ist schon schwierig, weil jetzt, wo der Tag immer näherkommt, habe ich diese Nächte, wo ich schweißgebadet aufwache und mir sage, wie komme ich aus dieser Nummer doch noch raus?

Was genau reizt Sie am Dschungel?

Der Dschungel ist eine Konfrontationstherapie. Während dieser Therapie begleitet einen der Zuschauer, der dich auch rein- und rauswählt. Der Zuschauer ist dein größter Kritiker.

Haben Sie Vorteile, weil Sie eine Schauspielerin sind?

Wir Schauspieler neigen dazu, sehr stark an unsere Grenzen gehen zu wollen. Nein, stimmt nicht, sondern über unsere Grenzen hinaus gehen zu wollen. Raus aus der Komfortzone. Und deshalb kenne ich auch sehr viele Schauspieler, die wahnsinnig gerne den Dschungel machen würden, aber irre Angst haben, dass das von der Branche negativ aufgefasst wird. Ich halte das für spießig. Ich stehe für Entertainment und nicht für Arthouse. Der Dschungel ist Entertainment.



Haben Sie schlechte Angewohnheiten, die die Mitcamper stören könnten?

Ich bin sehr gerne alleine, ohne ein Einzelgänger zu sein. Manchmal wird mein sich zurückziehen vielleicht als Arroganz ausgelegt. Das hat mich in meinem Leben immer begleitet. Aber ich schnarche nicht, ich schmatze nicht und ich klaue niemandem die Böhnchen oder den Reis. Vielleicht lerne ich von mir Seiten kennen, die ich bisher noch nicht kannte. Unter so extremen Umständen war ich noch nie in einer Gruppe – so lange und so intim.

