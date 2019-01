Dschungelcamp-Steckbrief (5): Evelyn Burdecki

Sonntag, 6. Januar 2019 22:38 Uhr

Ab 11. Januar gibt es wieder zwei Wochen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) die Show täglich live aus Australien. Wer überwindet seine Ängste, wer heult sich bei Dr. Bob aus und wer wird 2019 König oder Königin des Dschungels? Wir stellen die Stars der diesjährigen Staffel vor.

Evelyn Burdecki hat schon von klein auf vom Fernsehen geträumt. Sie wollte es nicht schauen, sie wollte ein Teil davon sein. Bevor aus Wunsch Wirklichkeit wurde, hat sich die 30jährige nach ihrem Fachabitur zunächst mit diversen Jobs durchgeschlagen, mal als Komparsin, mal als Kellnerin. Die Teilnahme am RTL-Kuppel-Format „Der Bachelor“ sollte sie ihrem Traum ein kleines Stückchen näher bringen, allerdings zunächst anders als gewünscht – 10 Minuten Senderzeit brachten ihr das Image einer kleinen Zicke ein, zudem musste sie gleich in der ersten Folge ohne Rose nach Hause gehen.

Evelyn, die polnische Wurzeln hat, ließ sich von der Pleite allerdings nicht ins Boxhorn jagen, sondern nutzte ihr zweite Chance und zog kurzerhand noch im gleichen Jahr ins SAT.1 „Promi-Big-Brother“ Haus ein.

Durch ihre witzig verpeilte Art und einen großen Hang zur kreativen Wort-Akrobatik eroberte sie schnell die Herzen der Zuschauer und Hausbewohner, „Big Brain Burdecki“ war geboren.

Alles ohne Plan

10 Minuten Sendezeit bei RTL, das kann es nicht gewesen sein, muss sich auch der Kölner Sender gedacht haben und verpflichtete Evelyn nur Monate später erneut, dieses Mal für „Bachelor in Paradise“. Die gebürtige Düsseldorferin, die vorzugsweise roten Lippenstift trägt, hatte schnell ihren Herzbuben an ihrer Seite und begeisterte erneut das Publikum. Die Liebesgeschichte endete allerdings in einer großen Pleite und für Evelyn mit einem gebrochenen Herz.

Evelyn rückte ihre Krone wieder gerade und stand unter anderem für „Fort Boyard“; „Genial Daneben – Das Quiz“ (SAT.1) und Grill den Profi (VOX) vor der Kamera. Sie ist auf VIP-Events ein gern gesehener Gast und unterhält ihre Follower auf Instagram, wo diverse Markenpartner ihre lustige und naive Art ebenfalls für sich entdeckt haben!

Was nimmt sie mit ins Camp? Lippenstift und Gesichtscreme natürlich. Begründung: „Ich will nicht so wie ein Lappen aussehen.“ Außerdem verriet sie: „Alles, was ich tue, ist ohne Plan. Ich mache immer einfach“.