Dschungelcamp-Steckbrief (6): Claudia Norberg

Ab Freitag, 10. Januar 2020, 21.15 Uhr (danach immer um 22.15 Uhr) sind wieder 12 Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Wettstreit um den Titel des Dschungelkönigs. Wie immer stellen wir die Kandidaten ausführlich vor. Heute geht es um die Noch-Ehefrau von Schlagerkönig Michael Wendler. Sie fliegt heute mit ihrer Mutter nach Australien. Und: „Meine Gage geht komplett an den Insolvenzverwalter“, sagte sie der ‚Bild‘-Zeitung.

Claudia Norberg wurde am 11. November 1970 in Gladbeck geboren. Nach ihrem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau.

1998 übernahm Claudia die Spedition der Eltern von Michael Wendler und führte diese als geschäftsführende Gesellschafterin. Aufgrund der Insolvenz von Partner Michael wurde Anfang 1999 die Firma „CNI-Records und Musikverlag“ gegründet und Claudia als Inhaberin eingesetzt.

„Gestüt Wendler“

Im Februar 2002 kam die gemeinsame Tochter Adeline Sina Maria zur Welt. Im März 2009 heirateten Claudia und Michael standesamtliche auf Sylt, woraufhin sich Michael, der gebürtig Skowronek heißt, den Geburtsnamen seiner Ehefrau Claudia Norberg anzunehmen.

Nach der kirchlichen Hochzeit, die im April 2009 in Llucmajor auf Mallorca gefeiert wurde, zogen die frisch Vermählten Ende 2010 nach Dinslaken auf das „Gestüt Wendler“, ein Anwesen mit 19 Pferdeboxen und Pferdesolarium (siehe Video oben).

Im Juni 2016 verwirklichten Claudia und Michael mit ihrer Auswanderung nach Cape Coral in Florida einen Traum. Ende 2018 wurde die Trennung bekannt.

Frau Norberg ist bereits seit 10 Jahren regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen – zu Gast bei „Markus Lanz“ oder als Kandidatin bei „Mein Mann kann“ oder „Jungs gegen Mädchen“, außerdem 2010 mit der eigenen Doku „Der Wendler-Clan“ und permanent seit 2017 in der beliebten Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“. Zuletzt sah man sie Anfang 2019 in der Survival-Reality-Show „Konny goes wild“.

5 Fragen an Claudia Norberg

Warum gehen Sie in den Dschungel?

Ich gehe natürlich wegen des Geldes in den Dschungel. Dann ist es natürlich eine wahnsinnige Erfahrung im Leben, die man im normalen Leben niemals eingehen würde. Man wird komplett aus seinem Umfeld und aus seiner Komfortzone gerissen.

Was haben Sie mit dem Geld vor?

Ich habe nicht nur meinen Mann verloren, sondern auch meinen Job. Ich habe Micha mit meiner Arbeitskraft zugearbeitet. Für ihn arbeiten, geht auch nicht mehr, weil natürlich zu viele Gefühle mit im Spiel sind. Deswegen bin ich dabei mir ein neues Leben aufzubauen und da wäre es schön, wenn ich etwas Startkapital hätte. Durch die Selbstständigkeit bin ich insolvent. Ich hatte 15 Jahre eine Firma, mit der ich auch Michael unterstützt habe. Das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt und dann musste ich aufgeben. Durch die Teilnahme am Dschungel habe ich auch da die Möglichkeit zuzuarbeiten und meine Schulden abzubezahlen.

Wird Ihr Ex-Mann Michael Wendler ein Thema im Dschungel sein?

Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden.

Haben Sie Laura Müller, die neue Freundin von Ihrem Noch-Ehemann, persönlich kennengelernt?

Wir leben teilweise sogar unter einem Dach, wenn ich in Cape Coral bin. Ich war jetzt 14 Tage in Florida, habe meine Tochter gesehen und da lebten wir unter einem Dach. Die Schlafzimmer sind auf verschiedenen Seiten. Wir haben schon eine Lösung gefunden, dass wir zeitversetzt frühstücken, aber wir gehen uns aus dem Weg. Das war jetzt eine Notsituation oder es hat sich so ergeben, weil ich noch keine Möglichkeit hatte mir etwas zu suchen.

Wovor haben Sie am meisten Angst?

Am meisten Angst habe ich vor mir selbst, weil ich nicht weiß, wie ich bin. Wie ich wirklich bin, wenn ich aus dem Leben rausgerissen werde. Ungewöhnliche Atmosphäre, wenig Nahrung und noch elf Charaktere, die man nicht kennt.

Die ganze Sendung gibt es im Livestream in voller Länge im Anschluss bei TVNOW. Direkt nach dem Dschungelcamp gibt es ab dem 10. Januar 2020 jeden Abend die Liveshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Die Stunde danach“ zu sehen.