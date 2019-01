Dschungelcamp-Steckbrief (6): Felix van Deventer

Montag, 7. Januar 2019 19:05 Uhr

Mit neuen Prominenten, neuen Prüfungen, hoffentlich vielen Überraschungen und ganz viel Spaß startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am kommenden Freitag in die 13. Runde. Bis dahin stellen wir alle Teilnehmer in loser Folge vor.

Felix van Deventer wurde am 03. Juni 1996 als jüngstes von drei Kindern geboren. Vor seiner beruflichen Laufbahn als Seriengesicht bei RTL nahm Felix an diversen Workshops teil, spielte in der C-D Jugend für den HSV und bekam zusätzlich eine Förderung der Stage School für den Bereich Tanz, Gesang & Schauspiel.

Für seine große Rolle als Jonas Seefeld in der Vorabend-Serie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ wurde er direkt von seinem damaligen Schauspiellehrer entdeckt. Seit 2014 gehört Felix zum festen Ensemble von GZSZ.

Felix van Deventer ist ein herzlicher, ehrlicher und zu hundert Prozent loyaler Charakter, der sich in jede Gruppe ohne Probleme einfügt. Trotz seiner durchgehenden TV-Präsenz, ist Felix noch immer der Junge mit viel Herz aus Hamburg.

Angst vor Fledermäusen

Ins Camp nimmt Felix als Luxusartikel mit: ein Kissen!

Für seine Zeit im Camp hat er sich vorgenommen: „Ich möchte den Leuten zeigen, dass meine Rolle bei GZSZ und Felix komplett unterschiedlich sind.“

Quelle: instagram.com

Panische Angst hat er vor einer flugfähigen Tierart, die in Dschungelprüfungen zumindest bisher noch keine zentrale Rolle gespielt hat: „Ich habe mal Batman geguckt, da habe ich Fledermäuse gesehen, bin zuhause umgekippt und hatte einen kleinen epileptischen Anfall. Seitdem habe ich gemerkt: Fledermäuse sind gar nicht mein Ding.“

