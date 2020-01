Dschungelcamp-Steckbrief (7): Daniela Büchner

Am Freitag, den 10. Januar geht’s wieder los. Das RTL-Pritschenlager im Nordosten empfängt 12 neue Gäste, über die sich die Fernsehnation lustig machen kann. Wie immer stellen wir bis dahin alle Protagonisten ausführlich vor.

Daniela Büchner wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren. Mit zwölf Jahren zog sie mit ihren Eltern und ihren vier jüngeren Schwestern nach Delmenhorst. Sie ist die Älteste von sechs Geschwistern, die alle bis heute der Stadt im Norden treu geblieben sind.

Daniela Büchner hat eine abgeschlossene Berufsausbildung als Friseurin, insgesamt hat sie den Beruf allerdings nur vier Jahre ausgeübt, danach hat sich und ihre fünf Kinder mit diversen Jobs über Wasser gehalten. Heute ist sie nicht nur Familienmanagerin sondern auch erfolgreiche Betreiberin der „Faneteria“ auf Mallorca und Influencerin. Das Café gründete Daniela mit ihrem zweiten Ehemann Jens Büchner, heute gilt es für viele Fans von den beiden „Goodbye Deutschland“- Protagonisten als Ort um Jens ein kleines bisschen näher zu sein.

Hochzeit mit 21 Jahren

Ihren ersten Mann heiratete Daniela mit 21 Jahren in einem kleinen idyllischen Dorf in der Türkei, ihn lernte sie im Alter von 15 Jahren in Delmenhorst kennen. Tochter Joelina erblickte 1999 das Licht der Welt. Der Wunsch nach einem Sohn ging 2002 in Erfüllung, Joelinas jüngerer Bruder Volkan kam auf die Welt bevor ihre jüngere Schwester Jada 2004 vorerst die Familie vollendete.

Das Ehepaar trennte sich, ließ sich nach acht Jahren scheiden. Trotz allem blieben die beiden sehr gut befreundet. Der Vater der drei Kinder verstarb jedoch plötzlich im Jahre 2009. Den Traum auf Mallorca zu leben erfüllte sich Daniela im Dezember 2015, als sie mit Jens und ihren Kindern dorthin auswanderte. Ihn hatte sie im Juni 2015 bei einem seiner Auftritte in ihrem Wohnort kennen gelernt. Einen Monat später folgte ihr erster Besuch auf Mallorca, danach war zumindest für die beiden klar: sie sind das Traumpaar!

Späte Zwillinge

Daniela und Jens wurden gleich im Jahr darauf Eltern von Zwillingen. Jenna Soraya und Diego Armani konnten es kaum abwarten und kamen sieben Wochen zu früh auf die Welt. Die Zwillinge bereiteten ihren Eltern schon in ihren frühesten Stunden als Erdenbewohner sehr große Sorgen. Nicht nur die Frühlinge schwebten in Lebensgefahr, auch für Daniela stand nicht fest, ob sie die Komplikationen der Geburt überlebt. Doch durch die gute Betreuung in der Klinik half ihr am Ende wieder auf die Beine

Im Mai 2017 heiratete Daniela die neue große Liebe, ihren zweiten Ehemann, Jens Büchner. Den nächsten Schicksalsschlag unter dem die aktuell alleinerziehende Mutter von fünf Kindern leidet ist ihr geliebter Jens, der am 17. November 2018 an Lungenkrebs verstarb.

Wenn man Daniela fragt, was sie hasst, sind es Lügen und Ungerechtigkeit. Ist man ihr gegenüber loyal, ist sie bereit ihr letztes Hemd zu geben und sich zu öffnen. Dann geht auch nichts über ihre extreme Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit.

Loyalität ist das, was man auch von ihr erwarten kann, auch wenn sie voller Temperament steckt und manchmal schneller explodiert als ein Silvesterknaller. Sie ist nicht nur sehr lustig, sondern kann auch über sich selbst lachen.

Ist man ihr gegenüber nicht loyal, belügt sie oder ist unfair, wird man aus ihrem Leben gestrichen, denn sie ist nachtragend und das sehr lange!

In den Dschungel geht Daniela nicht nur um ihr Versprechen gegenüber Jens einzulösen, auch um den Menschen zu zeigen, wie sie in Extremsituationen kämpfen kann. Alleine, ohne ihre geliebten Kinder und einen Mann im Rücken. Alles in allem ist sie eine wirklich starke Frau. Und natürlich ist es ihr größter Wunsch, als Dschungelkönigin mit der Krone nach Deutschland zurückzureisen! Und eines ist sicher, Jens wird in Gedanken immer bei ihr sein!

4 Fragen an Danni Büchner

Was sagen Ihre Kinder zu Ihrer Entscheidung in den Dschungel zu gehen?

Sie wissen, wofür ich das mache. Ich habe ihnen auch gesagt, ich bin zwar länger weg, aber am Ende können wir uns dann vielleicht wieder einen Familienurlaub leisten. Wir brauchen ein bisschen Geld, denn Mallorca ist teuer.

Hat Ihr Mann Ihnen Tipps gegeben?

Nein, dazu kam es nicht großartig, dass er mir Tipps geben konnte. Er wollte immer, dass ich schon ein Jahr vorher reingehe. Ich habe dann leider etwas gelogen und meinte, okay ich gehe da rein. Ich mache das für dich, aber ich brauchte diese Zeit für mich, um wieder zu mir selbst zu finden. Das wäre alles zu früh gewesen, schon ein Jahr vorher ins Camp zu gehen.

Werden Sie den anderen Campbewohnern auch mal die Meinung sagen?

Ich habe mich verändert. Ich bin immer noch temperamentvoll, ich hasse Ungerechtigkeit. Würde ich sehen, dass ein Campbewohner da von zwei anderen verbal auf die Schnauze bekommt, würde ich schon einspringen. Wenn mir ständig jemand auf den Keks geht, würde ich auch was sagen, aber ich bin nicht mehr diese laute, aufbrausende Danni. Ich bin auch keine Schlaftablette geworden, aber ich bin irgendwie eine gute Mischung geworden.

Wollen Sie in der Zukunft dieselbe Richtung einschlagen wie Ihr Mann?

Mein Mann war ein Entertainer, er war ein Sänger. In diese Richtung werde ich gar nicht gehen. Ich gehe meinen Weg, aber mit dem Versprechen, was ich ihm gegeben habe. Ich gehe meinen Weg so, wie er es auch gut gefunden hätte und wie wir es eigentlich geplant haben für unser Leben.

