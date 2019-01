Dschungelcamp-Steckbrief (7): Gisele Oppermann

Montag, 7. Januar 2019 23:07 Uhr

Am Freitag, 11. Januar 2019, 21.15 Uhr beginnt für neue, fröhliche Selbstdarsteller mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das größte Abenteuer ihres Lebens.

Im Jahr 1987 wurde Gisele in der brasilianischen Küstenstadt Fortaleza geboren. Ihre Mutter ist Brasilianerin, ihr Vater stammt aus Deutschland. Die malerischen Sandstrände Südamerikas musste die kleine Gisele jedoch bald gegen das deutlich kühlere Klima Deutschlands tauschen.

In Niedersachsen wuchs sie am Hof ihres Vaters auf und entdeckte dort schnell eine ihrer großen Leidenschaften: Pferde. Noch bevor sie richtig laufen konnte, fühlte sie sich schon auf dem Rücken eines Pferdes wohl. Unter der Anleitung ihres Vaters war sie als Jungzüchterin schon früh für ihre eigenen Pferde verantwortlich.

Dass ihre deutsch-brasilianische Mischung auch vor der Kamera gut ankommt, erfuhr Gisele, als sie 2008 an der dritten Staffel von „Germany’s Next Top Model“ teilnahm. Auch wenn viele Tränen flossen, erreichte die damals 20-Jährige den beachtlichen sechsten Platz der Model-Show.

Nach ihrem TV-Debut startete sie als Model international durch: Sie lebte in Wien, arbeitete dort als Laufsteg- und Fotomodel. Danach folgten weitere Aufträge mit großen Agenturen in der Schweiz, in Brasilien, Tunesien und Deutschland. Auch im Fernsehen war Gisele regelmäßiger Gast, beispielsweise beim Promi-Dinner und dem Aschenputtel-Experiment.

2010 ließ ein schwerer Autounfall ihre ehrgeizigen Karriere-Pläne platzen: Mehrere Tage lag sie im Koma, wochenlang auf der Intensivstation. Über Monate war sie auf Physiotherapie angewiesen und musste erst wieder lernen zu gehen.

Ausflug ins Filmgeschäft

2014 brachte Gisele eine Tochter zur Welt. Zusammen mit ihr und ihrem Hund Sky lebt die heute 31-Jährige in Braunschweig. Dem Model-Business ist sie trotz ihres Unfalls und ihrer Aufgabe als Mutter treu geblieben. Mittlerweile konnte sie sogar erste Erfahrungen in der Filmbranche sammeln: Anfang 2019 ist sie so etwa im deutschen Horror-Film „Sky Sharks“ zu sehen.

Ein zweites Standbein fand Gisele als Autorin: Neben einem Buchprojekt arbeitet sie für mehrere deutsche und österreichische Magazine als Motor-Journalistin und testet regelmäßig die neuesten Modelle der Autohersteller.

Als Luxusartikel nimmt Giselle nur das hier mit: ein Kuscheltier und einen Talisman.

Das Model, das in der dritten Staffel von Germanys Next Topmodel durch tränenreiche Auftritte bekannt wurde, gibt zu: „Ich jammere auch ganz gerne mal, aber ich kann auch ordentlich austeilen. Wenn mich da jemand angreift, dann lass ich mir das nicht gefallen.“ Im Dschungel warten auf Gisele zahlreiche Entbehrungen und ein Problem: „Drei Tage ohne Zigaretten und dann reicht schon ein falscher Blick, um aus der Haut zu fahren.“