Dschungelcamp Tag 11: Versaute Prüfung und Sonja Kirchberger muss raus

Gleich vier Camper treten an Tag 11 bei der Dschungelprüfung „Sternefabrik“ an. Elena lästert weiter und Sonja fragt nach dem Charakter eines potenziellen Dschungelkönigs. Das und mehr passierte am Montagabend bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch das Wichtigste zuerst. Am Ende der Show der Schock: Sonja Kirchberger musste das Camp verlassen! Elena brach nach der Verkündung in Tränen aus…

Versaute Dschungelprüfung

Sven Ottke, Raúl Richter, Markus Reinecke und Anastasiya Avilova werden von den Campern gewählt. Neun Sterne sind zu erspielen.

Vor einem Regal, das in drei Meter Höhe baumelt und in welchem sich Ekelzutaten wie Käferschlotze („Zauberschleim“), Fischabfälle („Feenstaub“) und Kuhurin („flüssiges Gold“) in Glasbehältern befinden, sitzt das Model Anastasiya in einer Schaukel. Sven bewegt mittels Seilzug die Schaukel von links nach rechts, um so Anastasiya vor dem Regal hin und her zu bewegen.

Die 31-Jährige schüttet die übelriechenden Dschungelabfälle von oben herab auf Raúl, der diese wiederum mit seinem Eimer einfangen muss. Anschließend schüttet er den Eimerinhalt Markus entgegen, der die scheußlichen Ingredienzien ebenso einfangen muss, um im nächsten Schritt die Behälter vor der „Sternmaschine“ zu befüllen. Gelingt dem Trödelfuchs der Auffang- und Befüllungsakt, wirft die Sternmaschine die begehrte Ware aus, die der 50-Jährige jetzt noch mit den Händen fangen muss.

Los geht’s mit dem „Zauberschleim“. Daniel Hartwich amüsiert: „Soll ich euch etwas verraten? Das ist gar kein Zauberschleim, sondern Käferschlotze!“ Den Stars fallen die drei Schritte aus Ausschütten, Auffangen und Weiterschütten unheimlich schwer. Vor allem Anastasiya, die in ihrer Schaukel schwankt, gießt den Inhalt ihrer Gläser regelmäßig an Raúls Eimer vorbei. Der Ex-GZSZ-Schauspieler hat auch mit starken Problemen zu kämpfen: Mal fängt er Käferschlotze, Kuhurin und Co., schafft es aber nicht, die Abfälle weiter in Markus‘ Eimer zu befördern. Einzig Sven erledigt seinen Job am Seilzug gut, weil er auf seine schaukelnde Mitcamperin Anastasiya hört, die ihm unentwegt „nach links“ und „nach rechts“ zu bellt. Die Behältnisse für den „Zauberschleim“ und „flüssiges Gold“ bekommen die rackernden Stars nicht ansatzweise voll…

Irgendwann läuft die Zeit dann ab! Alles versaut! Nur zwei Sterne stehen am Ende auf der Habenseite der Stars. Niedergeschlagen trotten die vier Promis los in Richtung Camp…

Prince Damiens unerfüllte Liebe

Die beiden Singles Claudia Norberg und Prince Damien halten Nachtwache und sprechen über Liebe und Beziehungen. „Ich hatte mit dem Gitarristen unserer Band ein sehr enges Verhältnis“, so der Musiker. Ob die beiden auch ein Paar waren, darüber will der DSDS-Gewinner nichts sagen. „Wir waren halt sehr eng“, so der Sänger weiter. Wir kennen uns schon lange. Das war einfach perfekt. Aber dieses DSDS-Ding war dann nicht seine Welt. Ich konnte das auch verstehen, habe auch viele Fehler gemacht. Ich war nonstop unterwegs und hätte mich mehr um ihn kümmern müssen. Ich habe die Hoffnung, dass er irgendwann zurückkommt. Ich habe letztes Jahr so oft geträumt, dass er zurückkommt. Wir sehen uns, ich rufe ihn, er dreht sich um, wir fallen uns in die Arme und alles ist wie früher!“

Claudia Norberg ist sichtlich ergriffen von dieser rührenden Geschichte und rät: „Um einen guten Menschen muss man kämpfen, denn davon gibt es wenige!“ Was für eine Steilvorlage. Die passende Gegenfrage von Prince Damien lässt nicht lange auf sich warten: „Liebst du Michael eigentlich immer noch?“

Claudia weiter: „Nein, nein, das ist abgeschlossen. Warum soll ich jemanden lieben, der mich nicht mehr liebt? Ich bin froh, dass ich da jetzt einigermaßen den Deckel draufhabe. Ich weiß auch, dass ich für einen neuen Mann etwas empfinden könnte. Ich hatte Dates mit zwei 36-Jährigen – viel zu jung für mich. Und mit zwei 51-Jährigen – das passte! Ich möchte auch keinen jüngeren Mann haben, weil ich nicht bei diesem Jugendwahn mithalten will. Tja, die Gefühle – wenn man zu viele davon hat, tut es immer weh!“

Die Konkurrenz wächst

Der Kampf um die Dschungelkrone nimmt langsam Fahrt auf. Sonja Kirchberger hat eine ganz klare Vorstellung davon, was eine Königin oder einen König ausmacht und was nicht. Im Beisein von Prince Damien, Elena und Markus hält die 55-Jährige eine flammende Rede: „Der Dschungelkönig oder die Königin muss für etwas stehen. Der kann nicht sagen, wir sind alle so toll und die Welt ist so lieb. Das kann keiner sein, der für nichts steht und einfach durchheult. Ich habe es ja heute bei Anastasiya gesehen. Ein Mensch, der klatscht, wenn er rausgewählt wird, hat die Krone nicht verdient. Ein Mensch, der sagt, er will nicht gewinnen, kann keine Königin werden. Mitleid zieht, aber nicht bei mir. Wie viele Geschichten könnte ich aus meinem Leben erzählen und so auf die Tränendrüse drücken. Aber ich will mir die Krone ja nicht erschleichen. Ich will sie mir erarbeiten!“

Elena tut noch immer geheimnisvoll

„Claudia ist schon tapfer. Die schläft da oben am Boden!“, so Sonja Kirchberger zu ihrer neuen Campvertrauten Elena Miras bei der Nachtwache. Eindeutig ist die Wendler-Ex jetzt nicht Elenas Lieblingsthema. „Zu Claudia habe ich null Bindung, will ich auch gar nicht“, so die 29-Jährige abfällig. Aber auch Sonja hat Probleme mit dem Verhalten der 49-Jährigen: „Ich habe die ersten beiden Tage gedacht, sie ist so nett, so sympathisch. Ich wäre fast darauf reingefallen. Ich habe dann festgestellt, dass sie wie ein Roboter ist. Sie ist so konzentriert, was sie sagt. Sie kontrolliert jedes Wort, das sie sagt!“

Elena nickt: „Muss sie auch, glaub mir! Es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich erzähle dir dann mal draußen, was ich alles weiß. Du wirst den Mund nicht mehr zubekommen. Sie ist mir auch so gleichgültig.“ Im Dschungeltelefon ergänzt Elena genervt: „Hier im Camp ist sie die liebevolle Mutter, die alles macht, was man ihr sagt. Für den Zuschauer tut sie so lieb, schläft extra auf dem Boden! Es gibt eine Version von Claudia, die viele nicht kennen. Sie ist das pure Gegenteil von dem, wie sie sich hier gibt. Sie ist mir aber so egal, ich will ihr gar nicht diese Sendezeit geben gerade!“