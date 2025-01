Highlights aus Folge zwei Dschungelcamp: Tragische Familiengeschichten und große Panik

Sam Dylan hatte schwer zu kämpfen im Dschungel an Tag zwei. (mia/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 23:22 Uhr

In der zweiten Folge von "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus" musste Sam Dylan in die Dschungelprüfung - in einen engen, unterirdischen Gang mit allerlei Getier. Lange ging das nicht gut. Am Lagerfeuer öffneten sich die Teilnehmer indes.

Ein Sturm zog auf in der zweiten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" bei RTL (auch bei RTL+), und zwar buchstäblich. Blitz, Donner, Regen und reißende Bäche versetzten einige Dschungelcamper in Panik, allen voran Sam Dylan (33), der ob der Gefahr schrie: "Wir müssen hier weg! LAUF!". Unterschlupf fand die Gruppe im Dschungeltelefon, wo sie sich eine Stunde lang vor den Gezeiten versteckte.

Video News

Am Lagerfeuer wurden diesmal allerlei Familiengeschichten geteilt. Yeliz Koç (31) berichtete, dass ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) seit neuestem Kontakt zu seiner Tochter suche. "Zu ihr sage ich: 'Das ist Jimi. Weil 'Papa' muss er sich erstmal erarbeiten." Diese Vorsicht liege auch in ihrer eigenen Kindheit begründet, erklärte Koç. Ihr Vater verließ die Familie, als sie drei Jahre alt war und interessierte sich kaum für sie: "Das will ich ihr gerne ersparen und nicht antun."

Beim Geschirrspülen mit Jörg Dahlmann (66) sprach Anna-Carina Woitschack (32) von ihrer Scheidung mit Stefan Mross (49). "Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen", so die Schlagersängerin. Mit der Sache abzuschließen falle ihr nicht leicht, weil Mross nun mit ihrer ehemaligen besten Freundin zusammen sei. "Ich habe zwei Menschen dadurch verloren", sagte sie unter Tränen.

Nina Bott teilt traurige Familiengeschichte

Auch Nina Bott (47) öffnete sich am Lagerfeuer und erzählte, dass sie kaum Alkohol trinke, weil ihre beiden Eltern Probleme mit Alkoholmissbrauch gehabt hätten. Ihre Mutter hätte zudem mit Depressionen und Essstörungen zu kämpfen gehabt: "Seit ich elf war habe ich mehr auf sie aufgepasst als andersrum." Bott erzählte auch, dass ihr Vater ihre Mutter "auf einer Brücke kennengelernt" habe, "weil sie da schon nicht mehr wollte." Im Dschungeltelefon erklärte Bott noch, dass sie es für äußerst wichtig halte, über solche Probleme offen zu sprechen.

Maurice Dziwak (26) kam mit Lilly Becker (48) auf das Thema Boris Becker (57) zu sprechen. Lilly erzählte, dass ihr Ex sie damals von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt habe. "Boris hat gesagt, du kannst gehen, Amadeus darf bleiben. Da war Amadeus acht. Dann war Boris im Gefängnis, das hat er als Teenager auch erlebt." Dziwak hörte das alles zum ersten Mal. "Aber das Verhältnis ist gut, er liebt seinen Vater", stellte Lilly klar.

Sam Dylan bricht Prüfung ab

Sam Dylan hatte indes eigene Probleme: die Dschungelprüfung. Dylan wollte nichts mit engen Räumen, mit Dunkelheit, mit Höhe oder mit Tieren zu tun haben. Immerhin der Wunsch mit der Höhe wurde ihm erfüllt. In der Dschungelprüfung "Eruptions-Störung" musste er in einem unterirdischen System voller Getier zwölf Sterne in zwölf Minuten sammeln. Echsen, Skorpione und Schlangen brachte er hinter sich, als der Gang aber immer enger wurde, bekam er keine Luft mehr und geriet in ernsthafte Panik. Nachdem er die Prüfung abgebrochen hatte, erklärte er den Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41): "Ich hatte Beklemmungen, es wurde immer enger…" Mit null Sternen musste der Reality-Star zurück ins Camp. Seine nächste Chance bekommt er aber schon in der nächsten Folge: Die Zuschauer stimmten per Telefon dafür ab, den Reality-Star erneut in seinen persönlichen Albtraum zu schicken.

Augen auf bei der Berufswahl, könnte man sagen. Alessia Herren (23) macht es vor. Ihr Traumberuf ist ein Job bei Aldi. "Ich will das einfach", erklärte sie im Gespräch mit Jörg Dahlmann. Sie hätte auch schon eine Bewerbung abgeschickt, "da haben allerdings ein paar Dokumente gefehlt." Jörg zeigte sich schwer beeindruckt von so viel Bodenständigkeit: "Hätte ich nie gedacht, dass jemand, der im Dschungelcamp ist, sagt, er will bei Aldi arbeiten."