Partnerin Leandra ist schwanger Dschungelcamper Maurice Dziwak plaudert Babygeschlecht aus

Maurice Dziwak wird im Januar 2025 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen. (ae/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 14:43 Uhr

Da war die Freude darüber, dass die Nachricht über seine Dschungelcamp-Teilnahme endlich raus ist, vielleicht etwas zu groß: Als sich Reality-Star Maurice Dziwak kurz danach bei seinen Fans via Instagram meldet, verrät er nebenbei das Geschlecht seines noch ungeborenen Kindes.

Reality-Star Maurice Dziwak (26) hat sich wohl verplappert: Kurz nachdem RTL bestätigt hat, dass er ab dem 24. Januar bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL und RTL+) zu sehen sein wird, meldete er sich mit einer emotionalen Instagram-Story zu Wort. Dabei plauderte er glatt das Geschlecht seines ersten Babys aus.

Dziwak hatte im September verkündet, dass seine Partnerin Leandra schwanger ist. Ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, war bislang jedoch nicht bekannt. Nachdem Fans nun wissen wollten, ob das Kind genau während der Dschungelzeit zur Welt kommen wird, betonte Dziwak, dass der Geburtstermin nicht verraten werde, um die Privatsphäre zu schützen. Und dann schob er noch hinterher: "Und den Namen von meinem Sohn veröffentlichen wir nicht." Damit ist also klar, dass sich die beiden auf einen Jungen freuen dürfen. Schlimm findet Dziwak seinen Versprecher aber offenbar nicht: Er legte kurz darauf noch mit einem Ultraschallbild nach und schrieb dazu: "Wie schön er lächelt".

"Ich lasse meine Familie nicht alleine"

Der 26-Jährige äußerte sich auch zu den Vorwürfen, warum er als werdender Vater an der in Australien gedrehten TV-Show teilnimmt. "Ich lasse meine Familie nicht im Stich", stellte er klar. Seine Partnerin werde in der Zeit von ihrer und seiner Familie betreut, und es sei alles gemeinsam besprochen worden. "Ich muss meine Familie versorgen. Ich werde für meine Familie kämpfen." TV-Shows seien nun einmal seine Arbeit. Aus dem Off meldete sich auch Leandra dazu und unterstrich: "Ich bin nicht allein. Er wird es schwer haben, wir nicht." Sie werde bestens umsorgt. Maurice Dziwak bat zudem darum, entsprechende Kommentare zu unterlassen, da sie ihn treffen würden. "Ich liebe meine Frau und meinen kleinen Schatz. Es werden so schöne Zeiten kommen."

Seine Mutter begleitet ihn

Er selbst muss übrigens auf dem Weg nach Down Under ebenfalls nicht auf Unterstützung verzichten. Seine Mutter Anja Dziwak wird ihn begleiten. Schwierig dürften sich für ihn die Essensprüfungen gestalten. "Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?", grübelte er schon vorab im Gespräch mit RTL.

Der Reality-TV-Star hat in den vergangenen Jahren etliche Formate bestritten: "Love Island", "Are You The One – Reality Stars in Love", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars".

Neben Dziwak wurde am 18. Dezember auch Lilly Becker (48) als Teilnehmerin offiziell von RTL bestätigt. Zudem könnten laut "Bild"-Zeitung mit von der Partie am Lagerfeuer sein: Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (31) und Eva Benetatou (32), die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46) und Timur Ülker (35), "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (38), der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Yasin Mohamed (33), Reality-Star Sam Dylan (33), Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (66), Sängerin Anna-Carina Woitschack (32), Sängerin Edith Stehfest (29), Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia Herren (22).