11.02.2025

Nach zahlreichen Reality-TV-Formaten war Sam Dylan zuletzt im Dschungelcamp zu sehen. Eine Karriere im TV soll es aber nicht für immer sein, wie der 34-Jährige jetzt im RTL-Interview verrät: "Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality."

In naher Zukunft möchte Dschungelcamper Sam Dylan (34) dem Reality-TV abschwören und sich stattdessen auf sein Familienleben konzentrieren. "Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality – also vor der Kamera rumhüpfen", stellte Dylan im Interview mit RTL klar. Er wolle stattdessen Papa werden. "Mit einem eigenen Baby, auf jeden Fall. Als Papa… […] Da sehe ich mich", erklärte Dylan. Am liebsten würde er eine kleine Tochter haben. Trotz Familienpläne könne der 34-Jährige nicht komplett auf die Kamera verzichten, wie ebenfalls aus dem Gespräch hervorgeht. "Mein Traum ist es, eine trashige Show zu hosten", verriet Dylan.

Dylan wartet auf einen Heiratsantrag

Das sind jedoch nicht die einzigen Pläne, die der Reality-TV-Star für seine Zukunft hat. Im Interview mit spot on news gestand Dylan nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp, wie sehr er seinen Partner Rafi Rachek (35) vermisst habe und was er sich für ihre gemeinsame Zukunft wünsche. "Ich möchte wieder häufiger besondere Erlebnisse mit ihm teilen, ich werde auf jeden Fall einen Malediven-Urlaub mit ihm machen. Vielleicht bekomme ich dann endlich meinen Heiratsantrag. Darauf warte ich", so Dylan.

Seit 2019 gehen Dylan und Rachek gemeinsam durchs Leben – wenn auch mit Unterbrechungen. 2021 trennte sich das Paar das erste Mal, konnte sich jedoch wieder zusammenraufen. Ein Jahr später folgte die erneute Trennung. Zuletzt fanden sie im Januar 2024 zueinander. "Alle guten Dinge sind drei, und dennoch fühlt es sich ganz neu an, es fühlt sich wie ein Outing an", schrieben sie damals zu einem gemeinsamen Post auf Instagram. Nachdem sie sich getrennt hatten, seien sie "immer auf der Suche nach der einen großen Liebe" gewesen, obwohl sie "diese eigentlich längst gefunden hatten, aber leider nicht geschätzt und verloren hatten".